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Ramazan

9’uncu kez Medine usulü

YediHilal Derneği tarafından düzenlenen geleneksel “Medine usulü iftar” 9’uncu kez Fatih’teki Şehzadebaşı Camii avlusunda yapıldı. İftara katılanlar, ezanın okunmasıyla yere kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı. Sehzadebaşı Camisi’nde kılınan akşam namazıyla program sona erdi.

04:00 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:51 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

YediHilal Derneği, Şehzadebaşı Camisi'nin avlusunda "Medine usulü iftar" programı düzenledi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 9’uncu kez gerçekleştirilen iftar programına 1700 kişi katıldı. Yer sofrasını paylaşan katılımcılar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla hep birlikte oruç açtı.

KATILIM HER YIL ARTIYOR

Programda konuşan YediHilal Derneği İstanbul İl Başkanı Muhammed Fatih Aktı, geleneksel hale getirilen iftar programına katılımın her yıl arttığını söyledi. Ramazan ayının gelmesini her yıl büyük bir coşkuyla beklediklerini belirten Aktı, "Ailelerimizi bir araya getirecek olan, muhabbete, berekete ve samimiyete vesile olduğuna inandığımız cami merkezli geleneksel Medine iftarı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Rabb'imden bizleri bu güzel sofranın nicelerinde buluşturmasını niyaz ederim" dedi. İftar programı, edilen duaların ardından camide akşam namazının kılınmasıyla son buldu.



#Aktüel
#Ramazan
#YediHilal
7 dakika önce
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