Aslı yeni konseptle mağaza sayısını artıracak

Zincir kafe ve restoran markalarından Aslı, geçtiğimiz yıl devreye aldığı dönüşüm süreciyle hem dekorasyonunu yeniledi hem de mutfağını daha da zenginleştirdi. Türk Mutfağı’ndan geleneksel lezzetlerin yanı sıra bu lezzetlere yorum katarak yenilediği menüsüyle misafirlerini karşılayan marka, şube dönüşümleri ve yeni iş birlikleri ile mağaza sayısını artırmayı hedefliyor. Aslı aynı zamanda girişimcilere de kârlı bir iş modeli fırsatı vadediyor.

ÜÇÜNCÜ NESİL KAHVELERDEN YEREL GAZOZ ÇEŞİTLERİNE

2021 yılında Eksim Holding bünyesine dahil olarak sektördeki konumunu güçlendiren Aslı, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin metrekarelik modern fabrikasında üretim yapıyor. Alan ve kapasite bakımından Türkiye’nin sayılı unlu mamul tesislerinden birine sahip olan Aslı, ev konforunda tasarlanmış mağazalarında ise konuksever yaklaşımıyla günün her saatine uygun zengin menüsüyle öne çıkıyor. Aslı; klasikleşen börekleri, sarma ve mantıları, gün boyu süren zengin kahvaltısı ve geniş yemek seçenekleri, tatlıları, kendine ait özel harmanıyla müdavimlerini oluşturan Aslı Çay’ı, kahveleri ve yerel gazozları ile misafirlerini mutlu edecek bir lezzet deneyimi sunuyor.

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GİRİŞİMCİLER İÇİN GÜVENİLİR SEÇENEK

Aslı’nın yeni konsept yolculuğunu değerlendiren Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan, “Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız bu dönüşüm, misafirlerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yakın dönemde tüm şubelerimizde bu dönüşümü tamamlayarak yeni şubelerle ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz” dedi. Profesyonel ve güvenilir bir marka ile yola çıkmak isteyen yeni girişimcilerle yola devam ettiklerini de belirten Bayıralan, “Kapsamlı bir destek sağladığımız franchise modelimizde; doğru lokasyon seçimi, mimari proje ile kesintisiz lojistik desteği, çalışanların işe alım süreçleri ile eğitimleri, ekipman ve ürünlerin güncellenmesi, geliştirilmesi, hizmet standartlarının sağlanması gibi işletme yönetimi konularında tek merkezden uçtan uca hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCI AĞI GENİŞLİYOR

Şubelere yönelik düzenli pazarlama ve tanıtım desteği vermeye gayret ettiklerini dile getiren Caner Bayıralan, “Gıda alanında Türkiye’nin ilk zincir mağazalarından olan ve yatırımcıya bütüncül bir franchise modeli sunan Aslı ile kazançlı bir iş ortaklığının parçası olmak isteyen girişimcileri, ailemize katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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