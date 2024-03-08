Hayrat Yardım Derneği 38 binden fazla aileye ulaştı

Hayrat Yardım Derneği, 2023 yılı Ramazan ayında Kahramanmaraş merkezli deprem bölgeleri başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çeşitli programlar gerçekleştirdi. Bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan’da toplamda 2 milyon 115 binden fazla iftar ve sahurluk; 38 binden fazla aileye içerisinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker vb. temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri dağıtıldı. Her bayram olduğu gibi 2023 senesinde de 2 bin 500’den fazla çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine 3 milyon 707 bin TL zekat, 1 milyon 440 bin TL fitre ve fidye ile maddi yardımda bulunuldu. Hayrat Yardım Derneği yetkilileri, 2024 Ramazanında ise yurtiçi ve yurtdışında 550 bin kişiye iftar programları düzenlemeyi, 40 bin kişiye kumanya ve 15 bin çocuğa bayramlık dağıtımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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GAZZE’YE 5 İYİLİK GEMİSİ

Hayrat İnsani Yardım Derneği aylardır, büyük bir zulme ve soykırıma maruz kalan Gazzedeki siviller için faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. AFAD koordinesi altında, bağışçıların destekleriyle hazırlanan 5 iyilik gemisi ile muhtaç durumda olan insanlara çeşitli yardımlar sevk edildi. Hayrat İnsani Yardım Derneği’nden alınan bilgiye göre, şu ana kadar AFAD koordinesi altında, bağışçıların destekleriyle hazırlanan 5 iyilik gemisi ile muhtaç durumda olan insanlara çeşitli yardımlar sevk edildi.

800 TONU AŞKIN İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖTÜRDÜ

Dernek yetkilileri, 7 Ekim’den bu yana kadar Mersin limanından hareket eden gemilerde özellikle kuru ve tüketilmeye hazır gıdalar, içme suyu, tıbbi cihaz ve medikal malzemeleri, anne ve bebekler için hazırlanan hijyen setleri, uyku tulumları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 800 tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze halkına ulaştırdıklarını belirtti.

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