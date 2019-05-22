Bayram gelmeden bayram ettiler

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AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım, Harem Otogarı'nda düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada "Harem otogarındayız. Buranın misafiriyiz. Ben İstanbul'da gözümü burada açtım. Burada otogar esnafının misafiriyiz. Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Gelişen şartlar içinde bunu en kısa zamanda inşallah ele alıp gereği yapılacak. İster başkan olayım, ister olmayayım sözü de veriyorum. Olmazsak da yapılacak olsak da yapılacak" dedi.