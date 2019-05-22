Ramazan Bayram gelmeden bayram ettiler
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Bayram gelmeden bayram ettiler

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Deniz Feneri Derneği, 20 ülkede aynı gün binlerce yetim çocuğu iftar sofrasında buluşturdu. Yetimlere, hediye paketleri, giyim ve bayram harçlığı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Feneri Derneği’nin yetim sofrasına sanatçı Yıldız Tilbe de katıldı.
Deniz Feneri Derneği’nin yetim sofrasına sanatçı Yıldız Tilbe de katıldı.

İstanbul’daki iftar organizasyonda ise eğlenceli anlar yaşandı. Palyaçoların renklendirdiği iftar yemeğinde yetimler gönüllerince eğlendi. İftar programına ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’de katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldız Tilbe iftarını da aileler ile beraber açtı.

Deniz Feneri Derneği Başkanı Av.Mehmet Cengiz, Dünya Yetimler Günü’nde binlerce yetim çocuğu aileleriyle iftar sofrasında ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Ramazan ayının ilk günlerinde Afrika’da susuzluk çeken Somali ve Gana’da anne babasının adını taşıyan “Ali ve Altun Tilbe Hayratı” adında iki su kuyusu açtıran Yıldız Tilbe, aynı bölgede açılmak üzere iki kuyu sözü daha verdi.

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