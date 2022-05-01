Bayram namazının incelikleri

Bitlis’te Karataş Cami İmamı Servet Babur, bayram namazının inceliklerini anlattı: Camiye gelmeden evvel kimseye rahatsızlık vermemek ve güzel kokmak için gusül yaparız. Güzel kokular sürüneceğiz ve genel temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra bayram namazına tatlı bir şeyler yenilerek gelinir.

Bayram namazı sık sık kılınmadığı için imam genellikle cemaate döner ve nasıl kılındığını anlatır. Namaz bittikten sonra tıpkı Cuma namazının hutbesi gibi 2 hutbe okunarak bu namaz tamamlanır.

Namaz bittikten sonra Müslüman kardeşle- rimiz ile beraber bir tebrikleşme süreci başlar, bu da Peygamber Efendimizden günümüze intikal eden güzel bir sünnettir. Hastalar, büyükler, kabristanlar ziyaret edilir. Bayram namazlarımızı böyle tamamlamış oluruz.

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