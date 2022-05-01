Bayram namazının incelikleri

Bitlis’te Karataş Cami İmamı Servet Babur, bayram namazının inceliklerini anlattı: Camiye gelmeden evvel kimseye rahatsızlık vermemek ve güzel kokmak için gusül yaparız. Güzel kokular sürüneceğiz ve genel temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra bayram namazına tatlı bir şeyler yenilerek gelinir.
Bayram namazı sık sık kılınmadığı için imam genellikle cemaate döner ve nasıl kılındığını anlatır. Namaz bittikten sonra tıpkı Cuma namazının hutbesi gibi 2 hutbe okunarak bu namaz tamamlanır.
Namaz bittikten sonra Müslüman kardeşle- rimiz ile beraber bir tebrikleşme süreci başlar, bu da Peygamber Efendimizden günümüze intikal eden güzel bir sünnettir. Hastalar, büyükler, kabristanlar ziyaret edilir. Bayram namazlarımızı böyle tamamlamış oluruz.
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2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?<br><br>Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı illerdeki namaz saatlerini açıkladı.<br><br>Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?<br><br>İşte il il 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı vakitleri...
2 MAYIS 2022 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ<br><br>Adana: 06.14<br><br>Adıyaman: 06.02<br><br>Afyonkarahisar: 06.31<br><br>Ağrı: 05.40<br><br>Aksaray: 06.18<br><br><br>
Amasya: 06.07<br><br>Ankara: 06.20<br><br>Antalya: 06.33<br><br>Ardahan: 05.39<br><br>Artvin: 05.42, <br><br>Aydın: 06.43
Balıkesir: 06.40, <br><br>Bartın: 06.20, <br><br>Batman: 05.50, <br><br>Bayburt: 05.50, <br><br>Bilecik: 06.31, <br><br>
Bingöl: 05.51, <br><br>Bitlis: 05.45, <br><br>Bolu: 06.24, <br><br>Burdur: 06.34, <br><br>Bursa: 06.35,
Çankırı: 06.16, <br><br>Çorum: 06.11, <br><br>Denizli: 06.38, <br><br>Diyarbakır: 05.54,<br><br>Düzce: 06.26, <br><br>
Edirne: 06.43, <br><br>Elazığ: 05.57, <br><br>Erzincan: 05.54, <br><br>Erzurum: 05.46, <br><br>Eskişehir: 06.30,
Gaziantep: 06.06,<br><br>Giresun: 05.56, <br><br>Gümüşhane: 05.53,<br><br>Hakkari: 05.40, <br><br>
Hatay: 06.12, <br><br>Iğdır: 05.35, <br><br>Isparta: 06.32, <br><br>İstanbul: 06.34, <br><br>İzmir: 06.45,
Kahramanmaraş: 06.07, <br><br>Karabük: 06.19, <br><br>Karaman: 06.23, <br><br>Kars: 05.38, <br><br>Kastamonu: 06.14, <br><br>Kayseri: 06.11, <br><br>
Kilis: 06.08, <br><br>Kırıkkale: 06.18, <br><br>Kırklareli: 06.40, <br><br>Kırşehir: 06.16, <br><br>Kocaeli: 06.31, <br><br>Konya: 06.25, <br><br>Kütahya: 06.32,
Malatya: 06.01, <br><br>Manisa: 06.44, <br><br>Mardin: 05.52, <br><br>Mersin: 06.17, <br><br>Muğla: 06.42,
Muş: 05.47, <br><br>Nevşehir: 06.15, <br><br>Niğde: 06.16, <br><br>Ordu: 05.58, <br><br>Osmaniye: 06.11, <br><br>Rize: 05.48,
Sakarya: 06.29, <br><br>Samsun: 06.04, <br><br>Siirt: 05.47, <br><br>Sinop: 06.08, <br><br>Sivas: 06.04,<br><br>
Şanlıurfa: 06.00, <br><br>Şırnak: 05.45, <br><br>Tekirdağ: 06.40, <br><br>Tokat: 06.05,<br><br>Trabzon: 05.51, <br><br>Tunceli: 05.55, <br><br>
Uşak: 06.36, <br><br>Van: 05.40, <br><br>Yalova: 06.33, <br><br>Yozgat: 06.12, <br><br>Zonguldak: 06.22.\"
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 06.24,
Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15,
İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12,
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.
İl il bayram namazı vakitleri
Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. "2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu takvime göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri başta olmak üzere tüm illerde bayram namazı saatleri...
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