Bir aylık vuslat başladı

Peygamber Efendimiz’in (sav) Veysel Karani’ye emaneti olan Hırka-i Şerif, Ramazan dolayısıyla Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif.

DUALARLA AÇILDI

Hırka-i Şerif’in, Ramazan’ın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camii’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, muhafız aile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’un dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

ARİFEYE KADAR ZİYARETE AÇIK

Hırka-i Şerif’i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek. Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

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BİR İSTANBUL GELENEĞİ

Hırka-i Şerif’i ziyarete gelen vatandaşlardan Neslihan Candan, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “20 senedir Hırka-i Şerif’i ziyaret ederiz. Hırka-i Şerif’i ziyaret etmek İstanbul geleneği. Her seferinde sanki ilk defa görüyormuş gibi hissediyoruz” dedi. Recep Yıldız ise Hırka-i Şerif’i ziyaret ettiği için çok memnun olduğunu dile getirerek, “Ziyarette her yerim titredi. Bütün Müslümanlara nasip etsin” diye konuştu.





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