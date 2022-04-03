Bir dünya iyilik

İyilik ve infak ayı Ramazan’a kavuşan Müslümanlar, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini de unutmuyor. Vatandaşların yardımlarını dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaştıran Türk yardım kuruluşları, bu Ramazan’da da milyonlarca yüzü güldürüyor. Başta Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu son hazırlıklarını tamamladı. Yardım yapılacak bölgelere hareket eden ekipler, sahada çalışmaya başladı. Yardım kuruluşları bu yıl da Güney Asya, Orta Asya, Doğu Asya, Kafkasya, Balkanlar, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Orta Avrupa ile Doğu Avrupa’daki ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacak.

23 ülkede toplam 55,5 milyon lira değerinde, ağırlıklı olarak gıda ve bayramlık giysi yardımı sağlayacak Kızılay, yaklaşık 97 bin 500 gıda kolisi, 230 bin kişiye iftar, 32 bin 500 kişiye bayramlık ve 6 bin 500 aileye nakit yardımı yapacak.

KIZILAY’DAN 400 MİLYON LİRA

Bu yıl Ramazan kampanyasını “Az Çok Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun” sloganıyla sürdüren Türk Kızılay, faaliyetine başladı. Geçen yıl yaklaşık 7,5 milyon kişiye ulaşan Kızılay, bu sene öz kaynağından ayırdığı ve vatandaşlardan taahhüdünü aldığı yaklaşık 400 milyon lira değerindeki programla Ramazan süresince yardımlarını gerçekleştirecek. 8 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılay’ın sahada 75 bin aktif gönüllüsü ve 12 bin 308 profesyoneli olacak. 23 ülkede toplam 55,5 milyon lira değerinde, ağırlıklı olarak gıda ve bayramlık giysi yardımı sağlayacak Kızılay, yaklaşık 97 bin 500 gıda kolisi, 230 bin kişiye iftar, 32 bin 500 kişiye bayramlık ve 6 bin 500 aileye nakit yardımı yapacak.

TDV’NİN HEDEFİ 10 MİLYON KİŞİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yıl da Ramazan’da yardım organizasyonları yapacak Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin” temasıyla çalışmalarını yürütecek. TDV, hayırseverlerin desteğiyle Türkiye ve 83 ülkedeki 273 bölgede 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

REKLAM

İHH 2,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK

“Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla faaliyetlerine başlayan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu ay boyunca Türkiye dahil 57 ülkede yaklaşık 2,5 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. İHH, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysiler hediye edecek.

Deniz Feneri’nin ışığı İdlib’te

Ramazan’da yurt içi ve dışında 30 ülkede yaklaşık 500 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Deniz Feneri Derneği, gıda kolisi dağıtacak, 5 bin yetim çocuğa 175’er lira bayram harçlığı verecek. Dernek, bunun dışında Suriye’nin İdlib kırsalındaki yetim köyünde kalan 300 yetime de harçlık dağıtacak. Deniz Feneri, “Bir Kumanya da Sen Bağışla” projesi kapsamında Ramazan öncesinde yurt içi ve dışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıttı.

Sadakataşı’yla sevinecekler

Ramazan çalışmalarına “Dünya Değişsin” çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100’ü aşkın bölgede Ramazan çalışmaları yapacak. Bu yıl 15 bini Türkiye’de olmak üzere 40 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştıracak dernek, iftar organizasyonları çerçevesinde 64 bin kişiyle bir araya gelecek. Dernek, ayrıca 4 bin çocuğa bayramlık giysi ve oyuncak hediye edecek.

Kriz bölgelerine Cansuyu

“Kazancımız, Allah İçin Verdiğimizdir” sloganıyla Ramazan çalışmalarına başlayan Cansuyu Derneği yardımlarının büyük çoğunluğunu yurt içine ayırdı. Dernek, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en yoksul ülkelerine yardımlarını dağıtacak. Dernek, Ramazan’da kumanya dağıtımından, zekat, fitre ve bağışların ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleyecek.

REKLAM

Beşir’den günlük 250 bin ekmek

“Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla bu yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Beşir Derneği, 100 bin kişiye kumanya ve temel ihtiyaç malzemeleri, yurt içi ve dışında 80 bin kişiye fitre, Afganistan ile Suriye’nin Cerablus bölgesindeki aşevlerinden 100 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracak. Dernek, Kilis’teki günlük 250 bin kişilik üretim kapasiteli fırınıyla Ramazan boyunca binlerce ekmek üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

OYNAT 01:00 İHH bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor İHH ramazan boyunca Sudan'daki 20 binden fazla kişiye yardımda bulunacak. İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci 'Ramazanda Umut Var' sloganıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. 'Sudan genelinde yapacağımız yardımlardan yaklaşık 20 bin kişi istifade edecek. Yardımlarımız ramazan boyunca devam edecek' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder