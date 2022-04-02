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Ekonomi 10 bin adet Ramazan Yardım Kolisini Kızılaya ulaştırdı
İŞ DÜNYASI

10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi’ni Kızılay’a ulaştırdı

Getir, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Kızılay’la iş birliği gerçekleştiriyor. Şirket, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere 10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi’ni Kızılay’a ulaştırdı

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Haber Merkezi İHA
10 bin adet Ramazan Yardım Kolisi’ni Kızılay’a ulaştırdı
Foto/arşiv

Ramazan ayı boyunca kullanıcılar, Getir ve GetirBüyük üzerinden Kızılay’a özel olarak hazırlanan Ramazan Yardım Kolisi’ni sipariş vererek ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek. Kullanıcıların sanal olarak satın alabileceği ve içinde yağdan una, salçadan makarnaya temel ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı Ramazan Yardım Kolisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay’a ulaştırıldı.

İhtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere sanal olarak sunulan Ramazan Yardım Kolisi’nin yanı sıra kullanıcılar için 2 farklı boy ve içerikte Ramazan Kolisi de ürünler arasına eklendi.

Kullanıcılar; ister kendileri, isterlerse farklı adresteki sevdikleri için sipariş verebiliyorlar.

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