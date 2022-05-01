Bu bayram kavuşuyoruz

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla bu bayramı bayram gibi yaşayacağız. Salgın tamamen sona ermese de tedbirli bir şekilde misafirlikler yapılacak, bayram namazı sonrası cemaatle bayramlaşılacak, ailenin büyükleri torunlarıyla kavuşacak ve bayram softaları kurulacak. Özellikle salgın riski nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusunda hassas davranması gereken yaşlılar, hazırlıklarını tamamlarken yarın dört gözle torunlarını bekliyor olacak.

BU GÜNLERİ ÇOK ÖZLEDİK

16 torun sahibi çift İbrahim Kurt ile eşi Telli Kurt, bu bayramı torunları ile beraber geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. İbrahim Kurt, “Rabbim bir daha böyle hastalıklar ülkemize, insanlığa göstermesin inşallah bundan sonra bu şekilde hep beraber kandillerimiz ve bayramlarımızı kutlarız bugünleri özlemiştik” dedi. Kovid nedeniyle torunlarına hasret kaldığını belirten Telli Kurt ise “Bayram günün yaklaşmasıyla heyecanımız artıyor. Torunlarımızın ve evlatlarımızın ellerimizi öpecek olması bizleri mutlu ediyor özlemiştik.” diye konuştu.

REKLAM

TORUNLARIN GELMESİ HEYECAN YAŞATIYOR

Aşı olduktan sonra ve kısıtlamaların kalkmasının ardından torunlarını öpecek olmanın mutluluğunu vurgulayan Ömer Duran, “İki yıl geçti kısıtlamasız maskesiz ilk bayramımız olacak. Torunlarımızın ellerimizi öpecek olması heyecanlandırıyor. Kısıtlamalar olduğunda görüşüyorduk ama sosyal mesafeyi koruyorduk. Aşı olduktan sonra ve kısıtlamalar kalktıktan sonra torunlarımı doya doya öpeceğim.” şeklinde konuştu.