Ramazan Darülacezede heyecanlı bekleyiş
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Darülaceze’de heyecanlı bekleyiş

Türkiye’de ilk Kovid vakasının görülmesiyle birlikte ziyaretçilere kapılarını kapatan Darülaceze’de bayram heyecanı yaşanıyor. Tedbirlere uyularak iki yıl sonra ziyaretçilere açılacak Darülaceze’nin sakinleri, misafirlerini bekliyor. Sosyal medyada “Süslü Füsun” adıyla bilinen Füsun Kaslak, “Güzel güzel kumaşlar aldım, elbisem hazırlanıyor. Dört gözle bekliyorum” diyor.

Abone Ol Google News
Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Darülaceze’de heyecanlı bekleyiş
Darülaceze

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan ve 1895’ten beri yaşlı ve kimsesizlere hizmet veren Darülaceze’de bayram sevinci yaşanıyor. Türkiye’de ilk Kovid vakası görüldüğü gün kapılarını kapatan Darülaceze, Ramazan Bayramı’nda tedbirlere uyularak ziyarete açılıyor. Bayrama sayılı günler kala, 500’ün üzerinde misafirin bulunduğu Darülaceze sakinlerinin bu heyecanına ortak olduk.

Füsun Kaslak
Füsun Kaslak

MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Sosyal medyada “Süslü Füsun” adıyla bilinen Füsun Kaslak, “Bayram geldiği için çok mutluyum. Pandemi bize kan kusturttu. İki insan yüzüne muhtaç kaldık. Şimdi öyle değil. Güzel güzel kumaşlar aldım, elbisem hazırlanıyor. Misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz.” diye konuştu.

Gülşen Bartınlı
Gülşen Bartınlı

KEŞKE ÇOCUKLARIM GELSE

Kurumda “Bebekçi teyze” lakabıyla tanınan Gülşen Bartınlı (78), “Bezden bebek yapıp satıyorum. 5 senedir buradayım. Önce eşimi sonra iki oğlumu kaybettim. Hayatta olan iki oğlum daha var. 11 sene oldu onları görmeyeli. Ne arıyorlar ne soruyorlar. Bayram gelsin istemiyorum. Çocuklarım aklıma geliyor, üzülüyorum. Aslında biz burada aile olduk. İki oğlumu kaybettim kocaman bir ailem var.” ifadesini kullandı.

Mustafa Kalay
Mustafa Kalay

ÜÇ GÜN SÜRSE DE YİNE BEKLİYORUM

Kitap okuyarak günlerini geçirdiğini söyleyen Mustafa Kalay (90), “Eski bayramlar hatırlanamayacak kadar geride kaldı. İnsanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Bu yüzden 3 gün sürse bile yine de bayramı bekliyorum.” dedi. MS hastası Arzu Ünver (57) ise "Burada bayramlar çok güzel geçiyor” diye konuştu.

Fatma Güler
Fatma Güler

BAYRAMDA AİLEME GİDECEĞİM

Fatma Güler (80) ise şunları söyledi: “Ben diğerlerinden şanslıyım. Torunlarım, gelinlerim var. Hep ziyaretime geliyorlar. Bayramda da yanlarına alacaklar.” El işi anahtarlık yapan Hasan Gül (66) de, “Hep kendilerini göstermek için geliyorlar. Üç gün varlar sonra kimse yok.” dedi.

Korona sonrası asıl bayram: Darülaceze'deki büyüklerimiz bayramı kurumlarında geçirdi
HAYAT
Korona sonrası asıl bayram: Darülaceze'deki büyüklerimiz bayramı kurumlarında geçirdi

Darülaceze bu bayramı buruk geçiriyor
GÜNDEM
Darülaceze bu bayramı buruk geçiriyor
Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı

Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı
37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Chelsea'ye attığı golle ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki.
'500 liraya da var<br>5 bin liraya da'

'500 liraya da var
5 bin liraya da'

​Tabiatın kalbindeki oteller neredeyse tamamen doldu.

​Bugün başladı: E-Devlet'ten yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.