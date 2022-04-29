Darülaceze’de heyecanlı bekleyiş

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan ve 1895’ten beri yaşlı ve kimsesizlere hizmet veren Darülaceze’de bayram sevinci yaşanıyor. Türkiye’de ilk Kovid vakası görüldüğü gün kapılarını kapatan Darülaceze, Ramazan Bayramı’nda tedbirlere uyularak ziyarete açılıyor. Bayrama sayılı günler kala, 500’ün üzerinde misafirin bulunduğu Darülaceze sakinlerinin bu heyecanına ortak olduk.

Füsun Kaslak

MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Sosyal medyada “Süslü Füsun” adıyla bilinen Füsun Kaslak, “Bayram geldiği için çok mutluyum. Pandemi bize kan kusturttu. İki insan yüzüne muhtaç kaldık. Şimdi öyle değil. Güzel güzel kumaşlar aldım, elbisem hazırlanıyor. Misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz.” diye konuştu.

Gülşen Bartınlı

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KEŞKE ÇOCUKLARIM GELSE

Kurumda “Bebekçi teyze” lakabıyla tanınan Gülşen Bartınlı (78), “Bezden bebek yapıp satıyorum. 5 senedir buradayım. Önce eşimi sonra iki oğlumu kaybettim. Hayatta olan iki oğlum daha var. 11 sene oldu onları görmeyeli. Ne arıyorlar ne soruyorlar. Bayram gelsin istemiyorum. Çocuklarım aklıma geliyor, üzülüyorum. Aslında biz burada aile olduk. İki oğlumu kaybettim kocaman bir ailem var.” ifadesini kullandı.

Mustafa Kalay

ÜÇ GÜN SÜRSE DE YİNE BEKLİYORUM

Kitap okuyarak günlerini geçirdiğini söyleyen Mustafa Kalay (90), “Eski bayramlar hatırlanamayacak kadar geride kaldı. İnsanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Bu yüzden 3 gün sürse bile yine de bayramı bekliyorum.” dedi. MS hastası Arzu Ünver (57) ise "Burada bayramlar çok güzel geçiyor” diye konuştu.

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Fatma Güler

BAYRAMDA AİLEME GİDECEĞİM

Fatma Güler (80) ise şunları söyledi: “Ben diğerlerinden şanslıyım. Torunlarım, gelinlerim var. Hep ziyaretime geliyorlar. Bayramda da yanlarına alacaklar.” El işi anahtarlık yapan Hasan Gül (66) de, “Hep kendilerini göstermek için geliyorlar. Üç gün varlar sonra kimse yok.” dedi.

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