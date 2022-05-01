Cami ve türbeler hazırlandı

Bayramda kalabalıkları ağırlamaya hazırlanan cami, türbe ve mezarlıklarda temizlik yapıldı. İstanbul’daki selatin camiler vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı yapması amacıyla hazırlandı. Yurdun birçok bölgesinde benzer hijyen çalışmaları yapıldı, eksikler tamamlandı. Şanlıurfa’daki ibadethanelerde halılar yıkandı, camiler gül suyuyla temizlendi. Ankara’da da Keçiören belediyesi ekipleri, Ovacık Aile Mezarlığı’ndaki çalışmalarında mezarlık içinde ve etrafında mıntıka temizliği yaptı.

GÜNDEM Hayırseverlerden örnek davranış