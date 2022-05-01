Ramazan Cami ve türbeler hazırlandı
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Cami ve türbeler hazırlandı

Bayramda kalabalıkları ağırlamaya hazırlanan cami, türbe ve mezarlıklarda temizlik yapıldı. İstanbul’daki selatin camiler vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı yapması amacıyla hazırlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cami ve türbeler hazırlandı
Şanlıurfa’daki ibadethanelerde halılar yıkandı,

Bayramda kalabalıkları ağırlamaya hazırlanan cami, türbe ve mezarlıklarda temizlik yapıldı. İstanbul’daki selatin camiler vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı yapması amacıyla hazırlandı. Yurdun birçok bölgesinde benzer hijyen çalışmaları yapıldı, eksikler tamamlandı. Şanlıurfa’daki ibadethanelerde halılar yıkandı, camiler gül suyuyla temizlendi. Ankara’da da Keçiören belediyesi ekipleri, Ovacık Aile Mezarlığı’ndaki çalışmalarında mezarlık içinde ve etrafında mıntıka temizliği yaptı.

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