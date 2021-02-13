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İSTANBUL

Hayırseverlerden örnek davranış

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kişisel ve ortam temizliğine verilen önem daha da arttı. İstanbul’daki hayırsever işadamları da camilerin temizliği konusunda örnek bir davranışa imza attı. Camilerin halılarının yıkanması ve camilerin dezenfekte edilmesi için temizlik firmaları devreye sokuldu.

Şahin Şen Yeni Şafak
İsimlerinin gizli kalmasını isteyen hayırsever işadamları cuma namazı öncesinde bazı camilerin halılarını yıkatıp camileri dezenfekte ettirdi.
İsimlerinin gizli kalmasını isteyen hayırsever işadamları cuma namazı öncesinde bazı camilerin halılarını yıkatıp camileri dezenfekte ettirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kişisel ve ortam temizliğine verilen önem daha da arttı. Ev ve iş yerlerinin yanısıra toplu ulaşım ve ibadethaneler de özenle temizlenmeye ve dezenfekte edilmeye başlandı. İstanbul’daki hayırsever işadamları da camilerin temizliği konusunda örnek bir davranışa imza attı. Kent genelindeki camilerin halılarının yıkanması ve camilerin dezenfekte edilmesi için temizlik firmaları devreye sokuldu.

CUMA NAMAZI ÖNCESİ TEMİZLİK

İsimlerinin gizli kalmasını isteyen hayırsever işadamları cuma namazı öncesinde bazı camilerin halılarını yıkatıp camileri dezenfekte ettirdi. Hayırsever bir işadamının talebiyle Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi’nin halıları Mata Temizlik Hizmetleri tarafından yıkandı. Mata Temizlik personelleri perşembe akşamı yoğun bir mesai harcayarak tarihi caminin halılarını özenle yıkadı ve camiyi dezenfekte etti. Mata Temizlik Hizmetleri kurucusu Mehmet Taşçı cami halılarının yıkanma usullerine dikkat çekti. Cami halılarının yılda en az iki defa yıkanması gerektiğini vurgulayan Taşçı, yıkamada ekstraktör sistemi kullandıklarını belirtti. Taşçı, “Cami halıları derin lifli ve kalın tüylüdür. Bu sistemde aynı anda kuvvetli şekilde su itişi ve vakum oluyor. Liflerin dibine kadar temizlenebiliyor” dedi.

Mehmet Taşçı

KULLANILAN MALZEME ÖNEMLİ

  • Temizlik esnasında kullanılması gereken deterjanlara da dikkat çeken Taşçı, “Camilerde el ve alın halıyla direk temas ettiği için deterjanların antibakteriyel olması çok önemlidir. Halının türüne göre şampuan seçiyoruz. Halının rengini bozmayacak, dalgalanma yapmayacak ve yıpratmayacak, halıya göre ayarlanmış deterjan seçiyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü. Taşçı koronavirüs pandemisi döneminde işadamları ve kurumların duyarlı olduğunu ifade ederek, camilerin dezenfeksiyonu ve yıkanması konusunda taleplerin arttığını söyledi.

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