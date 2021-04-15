Ramazan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Vaka sayıları düşerse yeni kararlar alabiliriz
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vaka sayıları düşerse yeni kararlar alabiliriz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan’ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse teravih namazlarıyla ilgili yeniden karar alabileceklerini söyledi. Erbaş, "Vakalarda bu kadar artış oldu. Teravih namazlarımızı evde, farz namazlarımızı tedbirlere riayet ederek camilerde kılalım dedik. Allah razı olsun, milletimiz anlayışla karşıladı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vaka sayıları düşerse yeni kararlar alabiliriz
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV’de canlı olarak yayınlanan “İftar Vakti” programına katıldı. Camilerde alınan tedbirlere ve teravih namazıyla ilgili alınan karara değinen Erbaş, şunları söyledi:

"Milletimiz anlayışla karşıladı"

"Biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu. Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, Cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı.

"Yeniden bir karar alabiliriz"

Ramazan’ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın."

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