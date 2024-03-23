Dünyanın öğrencisi bir sofrada

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesindeki iftar programına, farklı coğrafyalardan gelip Türkiye'de yükseköğrenim gören 300'den fazla öğrenci katıldı. Uluslararası öğrencilerin Ramazan'ın ruhunu yaşama fırsatı bulduğu etkinlikte, kaligrafi, ebru ve ıhlamur baskı atölyeleri düzenlendi. Türk dünyası ülkelerinden öğrenciler de kurdukları stantlarla kendi ülke ve kültürlerini geleneksel kıyafetler, yemekler ve enstrümanlarla tanıttı. İftarın ardından Osmanlı macunu ve şerbet ikram edildi.