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Ramazan

Dünyanın öğrencisi bir sofrada

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler için YTB İstanbul Ofisi tarafından iftar etkinliği düzenlendi.

10:06 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesindeki iftar programına, farklı coğrafyalardan gelip Türkiye'de yükseköğrenim gören 300'den fazla öğrenci katıldı. Uluslararası öğrencilerin Ramazan'ın ruhunu yaşama fırsatı bulduğu etkinlikte, kaligrafi, ebru ve ıhlamur baskı atölyeleri düzenlendi. Türk dünyası ülkelerinden öğrenciler de kurdukları stantlarla kendi ülke ve kültürlerini geleneksel kıyafetler, yemekler ve enstrümanlarla tanıttı. İftarın ardından Osmanlı macunu ve şerbet ikram edildi.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
1 saat önce
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