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Ramazan

En kalabalık iftar sofrası kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) ev sahipliğindeki iftara üç binden fazla kişi katıldı. İftar üniversitede 2014 yılından bu yana düzenlenen iftarların en büyüğü oldu.

04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:55 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı", bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. İftar etkinliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde üç binden fazla kişinin katılımıyla düzenlendi.

CEMAATLE NAMAZ KILINDI

İlk kez 2014 yılında başlayan ve o zamandan beri Kovid-19 pandemisi dışında geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, her geçen sene daha büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yılki iftar programı, üniversite tarihindeki en kalabalık iftar organizasyon-larından biri olarak kaydedildi. Geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, öğrenciler, akademisyenler ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İftarın ardından cemaatle akşam namazı kılındı ve toplu duada bulunuldu.



#Aktüel
#Ramazan
#İstanbul
#İftar
#BİSAK
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