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Ramazan

Gazze'de her gün 48 bin kişilik iftar veriyor

İHH, zor şartlara rağmen Gazze’deki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İHH Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Kaya, her gün 48 bin kişilik iftar verdiklerini açıkladı. Kaya, yardımları birkaç koldan ulaştırdıklarını anlattı: Gazze’deki ofisimiz tedarik ediyor. Mısır Kızılayı ile iş birliğimiz var. Artı Ürdün üzerinden ulaştırıyoruz. Dünya Gıda Programı (WFP) ile anlaşma da yapacağız.

Saliha Engin
04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:25 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Vakfın, Ramazan ayında ve sonrasında Gazze’de gerçekleştireceği yardımları ve yardım sürecini İHH Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Kaya, Yeni Şafak’a anlattı.
Vakfın, Ramazan ayında ve sonrasında Gazze’de gerçekleştireceği yardımları ve yardım sürecini İHH Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Kaya, Yeni Şafak’a anlattı.

İsrail’in Gazze’ye karşı 7 Ekimden bu yana devam eden saldırılarda insani desteklerini sürdüren kuruluşlardan biri İHH İnsani Yardım Vakfı oldu. 2009 yılından beri Gazze’de insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH’nın en güçlü ofislerinden biri bu bölgede. İnsani yardımlar noktasında var gücüyle çalışan vakfın, Ramazan ayında ve sonrasında Gazze’de gerçekleştireceği yardımları ve yardım sürecini İHH Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Kaya, Yeni Şafak’a anlattı.


48 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Hem kuzeyde hem güneyde BM ajanslarıyla ortak projeler yürütmeye gayret ettiklerini ifade eden Kaya, “Şu an içeride bir yapı oluştu. Her gün 48 bin kişilik iftarımız Gazze içerisinde çıkıyor. Su dağıtımları, elbise, ilaç dağıtımları yaptık” diye konuştu.


İLERLEYEN GÜNLERDE ARTACAK

Dünya Gıda Programı (WFP) ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yardımların devam edeceğini ifade eden Kaya, şöyle devam etti: “Toplamda 4 koldan yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Gazze içerisindeki ofisimiz aracılığıyla oradaki uzun yıllar çalışıyor olmamızdan kaynaklı firmalarla bir ağımız, iletişimiz var. Bir diğer taraf ise Mısır tarafı. Mısır Kızılayı'yla ortaklaşa yürüttüğümüz bir süreç var. Ürdün üzerinden de yardımlarımızı da Gazze’ye ulaştırmaya başladık. AFAD’ın gönderdiği TIR’larda eksik olan ne varsa biz de bu noktada yardımda bulunuyoruz. İlerleyen süreçte yardımların artmasını öngörüyoruz.”


#Gazze
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#İHH
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