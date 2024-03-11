Bu sene içimiz çok buruk

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte çarşı ve pazarlara koşan vatandaşlar, bir aylık Ramazan alışverişlerini yapıyor. Mağfiret ayı olan Ramazan’ın gelişi Müslümanları heyecanlandırırken, Gazze’de yaşanan soykırım yüreklerdeki sızıyı da beraberinde getiriyor. Ramazan’a hazırlık için Eminönü’nde alışveriş yapan vatandaşlar, kendi ihtiyaçlarını temin ederken Gazze’deki kardeşlerinin çektikleri acılar sebebiyle büyük bir üzüntü duyduklarını ifade etti. Yeni Şafak’a konuşan vatandaşlar, Gazzelilerin günlerdir çektiği açlığı Müslümanların birkaç saatlik hissedeceğini belirterek, onlar için mübarek Ramazan ayında çokça dua edeceklerini anlattı. Gazzelilerin yaşadığı zorluklar karşısında ihtiyaçlarını temin etmekten dahi utanç duyduğunu ifade eden Emine Altınali, “Her gün onlar için dualar ediyoruz. Kermesler düzenleyerek onların ihtiyaçları için seferber oluyoruz” dedi.

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O AÇLIĞI BİRKAÇ SAAT ÇEKECEĞİZ

Gazze’deki soykırımdan kaynaklı derin üzüntü duyduklarını belirten Altınali, “Onlar açlıktan ölüyorlar bizler burada bin bir çeşit yiyecekle karşılaşıyoruz. Onların günlerce çektiği açlığı biz birkaç saatlik hissedeceğiz. Müslümanların bu halde olması bizleri çok üzüyor. Zulüm karşısında dünyadaki sessizlik artık bitmeli” ifadelerini kullandı.

ONLAR HEPİMİZİN KAHRAMANI OLDU

Ailesiyle birlikte Ramazan alışverişi yapan Ahmet Yılmaz da, Gazze’de yaşam mücadelesi veren insanları gördüğünde şikayet ettiği her şeye artık şükrettiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Gazze’deki kardeşlerimizin yaşadığı acıların karşısında bizim yaşadıklarımız çok ufak şeyler. 5 aydır aralıksız devam eden saldırılar, bütün dünyaya büyük bir ders niteliğinde. Bu sadece Gazzelilerin değil hepimizin imtihanı, evlatlarıma Gazzelilerin ne kadar güçlü insanlar olduğunu, yaşamak için verdikleri mücadeleleri anlatıyorum. Çocuklarımızı bu şuurla yetiştirmemiz gerekiyor. Onların direnişlerini herkese anlatmalıyız, bizim evlatlarımızın kahramanları işte orada direnen çocuklar, kadınlar, yaşlılar olmalı. Evlatlarımızı bu dünyayı dönüştürecek şekilde yetiştirmeliyiz. İşte bu zalimlere en köklü cevap olacaktır. Müslüman kardeşlerimizin yaşadıklarını duyurmak için yürüyüşlere ve boykota devam edeceğiz."

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