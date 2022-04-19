Ramazan Hacivat ve Karagözle Nasreddin Hoca Berlinde
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Hacivat ve Karagöz’le Nasreddin Hoca Berlin’de

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölgesi’nin düzenlediği program kapsamında iftardan önce Nasreddin Hoca gösterisi düzenleniyor. Hep birlikte oruç açılıp, dualar edildikten sonra Hacivat-Karagöz gösterisi sunuluyor, ardından çocuklar birlikte ilahiler söylüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacivat ve Karagöz’le Nasreddin Hoca Berlin’de
Nasreddin Hoca’yı canlandıran tiyatro sanatçısı Mehmet Pugar, çocukların Türkçe anlamakta bazen zorlandıklarını ama her seferinde yeni bir şey öğrendiklerini söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de çocuklar camilerde düzenlenen iftar programında Nasreddin Hoca gösterisi ve geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunlarıyla eğleniyor. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin Bölgesi’nin düzenlediği program kapsamında iftardan önce Nasreddin Hoca gösterisi düzenleniyor. Hep birlikte oruç açılıp, dualar edildikten sonra Hacivat-Karagöz gösterisi sunuluyor, ardından çocuklar birlikte ilahiler söylüyor.

TATİLE DENK GELDİ

Programı organize edenler arasında yer alan Ahmet Basri, programları koordine eden ekiple istişarede bulunduklarını belirterek, “Bu Ramazanın Paskalya tatiline denk gelmesinden dolayı çocuklarımıza yönelik bir program yapmayı düşündük ve Nasreddin Hocamız ile Hacivat ve Karagöz’ü getirme kararı aldık” dedi.

GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ

Koordinasyon ekibinde bulunan Mahmut Basri de çocukların bu programı beğendiklerini kaydederek “Gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız Nasreddin Hoca’yı ve Hacivat-Karagöz’ü bilmiyor. Bu bizim kültürümüz. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Sadece Berlin’den değil, Berlin dışından çok güzel tepkiler alıyoruz” diye konuştu.

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