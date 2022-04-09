Ramazan Hem iftar hem özlem sofrası
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RAMAZAN HABERLERİ

Hem iftar hem özlem sofrası

Ramazanı Türkiye’de geçiren yabancı öğrenciler hem ülkelerine özlem duyuyorlar hem de Türkiye’nin Ramazan gelenekleriyle tanışıyorlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem iftar hem özlem sofrası
Adem Moussa

Ramazanı Türkiye’de geçiren yabancı öğrenciler hem ülkelerine özlem duyuyorlar hem de Türkiye’nin Ramazan gelenekleriyle tanışıyorlar. Bazı camilerde teravih sonrası cemaate şeker dağıtılması, Ramazan davulu geleneği, özenle hazırlanan iftar sofraları ve misafirperverlik yabancı öğrencileri etkileyen sosyal ve kültürel detaylar. Yeni Şafak, memleket özlemi yaşayan yabancı öğrencilerin Ramazan heyecanına ortak oldu.

TERCİHLERİ KURU-PİLAV

Çadlı Mahamat Âdem Moussa, Eczane Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Türkiye’de haftalar önce Ramazan hazırlıkları yapılması Moussa’nın dikkatini çeken en önemli konu. Moussa’nın da iftar sofrası tercihi de Türk damak tadına oldukça uygun: Kuru fasulye, pilav ve ezogelin çorba. Moussa, “Teravih namazından sonra camide insanlar şeker dağıtıyor çok ilgi çekici” dedi.

Sahabudin Amilil
Sahabudin Amilil

Filipinler’e bağlı özerk bölge Bangsamoro’dan gelen Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4. sınıf öğrencisi Sahabudin Amilil’in de tercihi aynı: “Türkiye’de yemek tercihimiz hep pilavdan yana. Kuru fasulye ve pilav ikilisini çok seviyorum.”

DAVUL VE İFTAR SOHBETLERİ

Makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Moritanyalı Oussame El Hadj Ckeikh, “Türkiye’de Ramazan deyince aklıma ilk gelen şey Ramazan davulu”derken, Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi Bangladeşli Abıd Ihsan da “İnsanlar Ramazan ayında çok kibar ve yardım sever oluyor. Birbirlerini tanımayan insanlar selamlaşıyor. İftarları birlikte yapıyorlar” diye konuştu.

Zhanna Zlatina
Zhanna Zlatina

Dinler farklı iftar ortak

Ankara Üniversitesi tarih bölümü yüksek lisans öğrencisi Bosna-Hersekli Hırvat Dajana Barusic şunları söyledi: “Ramazan ayının ruhunu ve neşesini Türkiye’de sadece Müslümanlar değil, kalbi açık olan herkes hissedebilir. Bir Hıristiyan olarak 7 senedir hissedebiliyorum. Sultanahmet’teki açık iftar gibi kalabalık ortamlarda bulunma fırsatım oldu. O andaki beraberlik, paylaşma, muhabbet özenle hazırlanan sofralar ve misafire gösterilen sıcakkanlılık çok etkileyici oldu.” Ukraynalı Zhanna Zlatina da “Ramazan sadece oruç ayı değil. İnsanlar daha çok yardım ediyorlar. Burada bizde iftar ve sahurlar yapıyoruz güzel anılar oluyor” dedi.

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