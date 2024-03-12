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Ramazan

Her Ramazan diğerinden zorlu

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde yaşayanlar, Ramazan'ın ilk sahurunu yaptı. 4 çocuklarıyla çadırda yaşayan Menfi ailesi, her Ramazan'ın diğerinden daha zorlu hale geldiğini söyledi.

04:00 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:30 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ili ile Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan yüz binlerce kişi Ramazan’ın ilk sahurunu çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yaptı.

13 YILDIR EVDEN UZAKTAYIZ

Suriye'nin Halep ilinin Azez ilçesinde, Esed rejimi saldırılarından kaçan Muhammet Menfi'nin, eşi ve dört çocuğuyla kaldığı çadırdaki sahur sofrası görüntülendi. Ramazan’ın ilk sahurunu zeytin, zeytinyağı ve çay ile yapan Menfi ailesi, duaların ardından Ramazan’ın ilk orucuna niyetlendi.

Muhammet Menfi sahur sonrası, "13 yıl oldu Ramazan’ı evimizden uzakta geçiriyorum. Dört çocuğumla çadırda yaşıyoruz. Her Ramazan diğerinden zorlu oluyor. Pahalılık, masrafların artması bizi çok zorluyor" dedi.

ANNE BABAMI ÇOK ÖZLEDİM

Eve ekmek almakta zorlandığını söyleyen Menfi, topladığı naylon ve kartonları yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlattı. Menfi, "İlk sahurumu zeytinyağı ve zeytin ile yapıyorum, daha farklı şeyler yemek isterdik ama imkanımız kısıtlı. Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Esed rejimi saldırılarında kaybettiklerini hatırlayan Menfi, "Annemi, babamı ve kardeşlerimi özledim, onlarla aynı sofrada sahur yapabilmeyi çok isterdim" diyerek Ramazan’ın ilk orucuna niyetlendi.



#Aktüel
#Suriye
#Ramazan
38 dakika önce
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