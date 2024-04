Lübnanlı Türkmenler iftarda buluştu

Ramazan ayına Gazze ve Lübnan'ın güneyinden gelen haberlerle devam ettiklerini belirten Ulusoy, "Dileğimiz o ki bu sıkıntılı günler bir an önce geçip gitsin. Gazze ve Lübnan'ın güneyinde akan kan bir an önce dursun. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize ve Lübnan'ın güneyinde can veren Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.