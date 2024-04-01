Lübnanlı Türkmenler iftarda buluştu

İftarın ardından konuşan Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, geçen hafta Lübnan'ın Türkmen kasabası Kavaşra'da olduklarını ve bugün de Aydamun'da bulunmaktan oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Ramazan ayına Gazze ve Lübnan'ın güneyinden gelen haberlerle devam ettiklerini belirten Ulusoy, "Dileğimiz o ki bu sıkıntılı günler bir an önce geçip gitsin. Gazze ve Lübnan'ın güneyinde akan kan bir an önce dursun. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize ve Lübnan'ın güneyinde can veren Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.