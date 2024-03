Mahmûd/ Hamîd; Güzel ve iyi amelleriyle övülen

Kur’an-ı Kerim’de on altı yerde, Allah’ın ismi olarak geçen hamîd; “ancak kendisine hamd ve senâ olunan, methedilen, çokça övülen ve sonsuz övgüye yegâne layık olan, tüm varlıklarca, kendi lisanı hâlleriyle tâzim ve teşekkür edilen Allah (cc)” demektir.

Bu yönüyle Allah; biz müminlerin her daim ve her yerde sonsuz bir övgüyle yücelttiği yegâne zattır. Bu isim, aynı zamanda Peygamber Efendimiz (sav) için de kullanılmaktadır. O; hayatı ve ahlakıyla her türlü övgüye layık olan insandır.