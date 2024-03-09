Ramazan Mahyalar minareleri süslemeye başladı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2024 - İSTANBUL
RAMAZAN

Mahyalar minareleri süslemeye başladı

Ramazan ayının sembolü mahyalar camilerin minaresine asılmaya başladı. Yaklaşık 400 yıldır sürdürülen gelenek ile bu yıl da camilerin süsü mahyalar geceyi aydınlatacak. Bu yıl asılacak mahyalarda Tema ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’ olarak belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahyalar minareleri süslemeye başladı
Arşiv.

On bir ayın sultanı ramazanın yüzyıllardır süregelen geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde 1600'lü yıllarda Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneğiyle günümüze kadar her ramazanda camiler süsleniyor. Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü atölyesinde son hazırlıklarını yaptı. Mahya ustası Yıldız ve ekibi, ramazan ayına sayılı günler kala, camilerin süsü mahyaları İstanbul'da Eyüpsultan Camisi'nin minarelerinin arasına asmaya başladı.

BU YILIN TEMASI RAMAZAN VE AHİRET BİLİNCİ

Kahraman Yıldız, 18 yaşında başladığı mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü belirterek, İstanbul'daki selatin camilerine mahya asacaklarını söyledi. Ekibiyle Edirne'deki Selimiye Camisi ve Bursa'daki Ulu Cami ile bu sene toplamda 8 camiyi mahya ile süsleyeceklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti: “Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 'ramazan ve ahiret bilinci' teması belirlendi. İstanbul Müftülüğünün vermiş olduğu veciz sözler var, bunlarla ilgili yazıları yazacağız. İstanbul'daki 4 camiye ramazan boyunca 5'er tane yazı asacağız. Ayasofya ile Sultanahmet camilerine asacağımız mahyalar ise sabit kalacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 'La ilahe illallah', Sultanahmet Camisi'ne ise 'Muhammedün Resulullah' yazılı mahya asacağız.”

OSMANLI SANATINI YAŞATIYORUZ

Yıldız, mesleğinin son ustası olmak istemediğini kaydederek, “50 seneden beri hemen hemen bu işi götürmeye çalışıyorum. Yeni arkadaşlar inşallah bayrağı teslim alırlar bizden” diye konuştu. Mesleğinin güzel olduğunu, gökyüzüne yazılar yazarak mesajlar verdiğini anlatan Yıldız, “Güzel bir duygu aslında mahyacılık. Eski bir Osmanlı sanatı ve biz hala bunu yürütmeye çalışıyoruz arkadaşlarla. Yanımda Aziz Tosyalı var o da eski bir arkadaşımız. Boyacı bir arkadaşımız da bize yardıma geldi bu sene. 3 kişiyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

HER CAMİ İÇİN AYRI YAZI HAZIRLANIYOR

Yıldız, mahyaların asırlardır Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırıldığını, atölyelerinde her cami için ayrı takım hazırlandığını ve bunların yazılarını yazdıklarını, daha sonra minarelerin arasına düzenek kurup yazıların asıldığını anlattı. Ramazanın ikinci, üçüncü ve beşinci günlerinde ikinci yazıların asıldığını anımsatan Yıldız, “Daha sonra üçüncü, dördüncü ve beşinci yazıları minarede yazıyoruz. Eski yazıyı söküp yeni yazı ile buluşturuyoruz” dedi.

Hoş geldin 11 ayın sultanı

İslamiyetin beş temel esasından biri olan orucun farz kılındığı bereket ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif sofralarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde Pazartesi günü başlıyor. Önümüzdeki pazar günü ilk teravih namazıyla birlikte Ramazan ayına adım atacağız. İlk sahur pazarı pazartesiye bağlayan gece yapılacak. İlk iftar ise 11 Mart Pazartesi akşamı olacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü ile sona erecek. Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 5 Nisan 2024 Cuma idrak edilecek.

16 SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ

İmsak ile başlayan ve akşam vaktini girmesiyle sona eren oruç için ilk sahur bu gece yapılacak. 2024'te Türkiye'de Ramazan Ayı boyunca ortalama 16 saat boyunca oruç tutulacak. Bu vakit ilk günler biraz kısa başlasa da, mevsimden dolayı gün gün uzayacak. Türkiye'de sahur vakitleri bu yıl 04.52 ila 06.00 arası olacak. İftar vakitleri ise Iğdır'da ilk iftar 18:13'te olurken Edirne'de ilk iftar 19:22'de yapılacak. Bu da Türkiye'nin ortalama olarak 15 saat oruç tutacağı anlamına geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. ‘Ramazan.diyanet.gov.tr’ internet sayfasında yer alan ‘İmsakiye’ bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca ‘vakithesaplama.diyanet.gov.tr’ internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

RAMAZAN BAYRAMI 10 NİSANDA BAŞLIYOR

Oruç ibadeti sona erdikten sonra İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 9 Nisan salı günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 10 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. 12 Nisan Çarşamba günü ise Ramazan Bayramı’nın son günü olacak. İslam alemi 13 Nisan Pazartesi günü Ramazan ayını geride bırakacak.


İHH Gazze’ye yönelik yardımları sürdürüyor
Dünyanın en güçlü kadınları

Dünyanın en güçlü kadınları

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 9 bin kadın katletti, 23 bin kadın yaralandı. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarken Filistinli kadınlar işgale direndikleri kadar ailelerini açlık, susuzluk ve soğuğa karşı hayatta tutmaya çalışıyor. Ve bu kadınlar kaybettiklerinin de acısına dayanmak zorunda.

Aileye savaş açmışlar

Aileye savaş açmışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öteden beri Türkiye’de aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesimin olduğunu ifade ederek “Bunlar, modernleşme ve Batılılaşma iddiasıyla aile mefhumuna karşı adeta savaş ilan etmiş durumdalar” dedi.
Kadın girişimciye 100 bin lira hibe

Kadın girişimciye 100 bin lira hibe

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Kadınlar ile Buluşma’ programında İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını artıracaklarını söyledi. Kurum, “1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz” dedi.
Gazze’ye ikinci abluka

Gazze’ye ikinci abluka

ABD, İsrail’in Gazze’yi dünyadan izole etme politikasına “Geçici liman” ile destek veriyor. Biden, limanın yardımlar için kurulacağını açıkladı. Daha önce İsrail’in GKRY-Gazze arasında bir liman ile bölgeyi Mısır’dan dolayısıyla dünyadan koparma hedefi açığa çıkmıştı. Yeni planla Gazze kıyılarındaki enerji kaynaklarına da el konulacak.
‘Köksal iddiası iftira’

‘Köksal iddiası iftira’

Bazı CHP’liler, CHP adayı Burcu Köksal’a “Seçildiğimde Afyon Belediyesi’nin kapıları, DEM hariç tüm siyasi partilere açık olacak” sözünü Kılıçdaroğlu’nun söylettiğini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu’ndan sert açıklama geldi: Böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır.
Somali’de petrol ve doğal gaz sondajı

Somali’de petrol ve doğal gaz sondajı

Türkiye, Somali ile enerji iş birliği anlaşması çerçevesinde Afrika Boynuzu’nda hidrokarbon arayacak. Somali’nin petrol ve doğal gazının çıkarılışından satışına kadar destek sağlayacak olan Türkiye, gelirden yüzde 30 pay alacak. Ülke 30 milyar varil petrol ve gaz rezervine sahip.
98 ülkeden 75 bin kişilik Ülker ailesi

98 ülkeden 75 bin kişilik Ülker ailesi

Ülker, Pladis ve Godiva gibi global markalarıyla, 98 ülke vatandaşı 75 bin çalışana ulaştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Her birimiz aynı amaç için çalışıyoruz" dedi.
Nefsime yenik düştüm

Nefsime yenik düştüm

Yüksek kâr vadeden Seçil Erzan'a para kaptıran Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede ifade verdi. Turan, “Hayatım boyunca hiç faiz almamış biriyim. Nefsime yenik düştüm” dedi.
Oscar’da ödül gecesi

Oscar’da ödül gecesi

En çok takip edilen ve en çok eleştirilen sinema organizasyonunda beklenen gün geldi. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Sektör emekçilerinin ödül vermesi hasebiyle festivallerden farklı olan ve her yıl merakla beklenen törende bu yıl sürpriz az, coşku çok olacak gibi… Sizin için beklentileri derledik…
Ramazan'ın manevi rotaları

Ramazan'ın manevi rotaları

İstanbul'un manevi atmosferleriyle dikkatleri çeken mekanlarını içeren seyahat rotaları, Ramazan ayında yine ön planda olacak. Ayasofya, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Oruç Baba, Kapalı Çarşı gibi camiler, türbeler ve tarihi mekanlar listenin başında geliyor.
Taksicinin katiline müebbet

Taksicinin katiline müebbet

İzmir'de aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Başakşehir tercih ediliyor

Başakşehir tercih ediliyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ilçenin eğitimden spora, kültürden sağlığa pek çok konuda öne çıktığını belirterek, “İnsanlar yaşam kalitesi nedeniyle Başakşehir’i tercih ediyor” dedi.
98 banka hesabı varmış

98 banka hesabı varmış

Para karşılığı Mossad’a bilgi sattığı için gözaltı alınan eski polis şefi Hamza Turan Ayberk’in 63 aktif, 35 de kapatılmış hesabı olduğu tespit edildi. Savcılık Ayberk’in bu kadar hesapla faaliyetlerini gizlemek istediğine dikkat çekti. 75 hesabı bulunan eski polis memuru Ömer Burak Gezer’in kendi hesapları arasında ise sadece 2023’te 279 milyon lira ve 9 milyon 685 bin dolarlık (yaklaşık 310 milyon lira) para transferi gerçekleşti.
Varaka Balıkesir’i kâğıt üssü yapacak

Varaka Balıkesir’i kâğıt üssü yapacak

Türkiye’nin en büyük atık kâğıt işleme tesislerinden Varaka, geçtiğimiz yıl 230 bin ton atık kağıdı işleyerek ekonomiye 2 milyar lira kazandırdı. Varaka Genel Müdürü Yardımcısı Mürşit Tetik, tesisi aldıklarından bu yana 300 milyon avro yatırım yaptıklarını belirterek, “Yatırımlar devam edecek. Balıkesir’i kâğıt üssü yapacağız” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.