Mahyalar minareleri süslemeye başladı

On bir ayın sultanı ramazanın yüzyıllardır süregelen geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde 1600'lü yıllarda Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneğiyle günümüze kadar her ramazanda camiler süsleniyor. Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü atölyesinde son hazırlıklarını yaptı. Mahya ustası Yıldız ve ekibi, ramazan ayına sayılı günler kala, camilerin süsü mahyaları İstanbul'da Eyüpsultan Camisi'nin minarelerinin arasına asmaya başladı.

BU YILIN TEMASI RAMAZAN VE AHİRET BİLİNCİ

Kahraman Yıldız, 18 yaşında başladığı mesleğini 50 yıldan fazladır sürdürdüğünü belirterek, İstanbul'daki selatin camilerine mahya asacaklarını söyledi. Ekibiyle Edirne'deki Selimiye Camisi ve Bursa'daki Ulu Cami ile bu sene toplamda 8 camiyi mahya ile süsleyeceklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti: “Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 'ramazan ve ahiret bilinci' teması belirlendi. İstanbul Müftülüğünün vermiş olduğu veciz sözler var, bunlarla ilgili yazıları yazacağız. İstanbul'daki 4 camiye ramazan boyunca 5'er tane yazı asacağız. Ayasofya ile Sultanahmet camilerine asacağımız mahyalar ise sabit kalacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 'La ilahe illallah', Sultanahmet Camisi'ne ise 'Muhammedün Resulullah' yazılı mahya asacağız.”

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OSMANLI SANATINI YAŞATIYORUZ

Yıldız, mesleğinin son ustası olmak istemediğini kaydederek, “50 seneden beri hemen hemen bu işi götürmeye çalışıyorum. Yeni arkadaşlar inşallah bayrağı teslim alırlar bizden” diye konuştu. Mesleğinin güzel olduğunu, gökyüzüne yazılar yazarak mesajlar verdiğini anlatan Yıldız, “Güzel bir duygu aslında mahyacılık. Eski bir Osmanlı sanatı ve biz hala bunu yürütmeye çalışıyoruz arkadaşlarla. Yanımda Aziz Tosyalı var o da eski bir arkadaşımız. Boyacı bir arkadaşımız da bize yardıma geldi bu sene. 3 kişiyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

HER CAMİ İÇİN AYRI YAZI HAZIRLANIYOR

Yıldız, mahyaların asırlardır Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırıldığını, atölyelerinde her cami için ayrı takım hazırlandığını ve bunların yazılarını yazdıklarını, daha sonra minarelerin arasına düzenek kurup yazıların asıldığını anlattı. Ramazanın ikinci, üçüncü ve beşinci günlerinde ikinci yazıların asıldığını anımsatan Yıldız, “Daha sonra üçüncü, dördüncü ve beşinci yazıları minarede yazıyoruz. Eski yazıyı söküp yeni yazı ile buluşturuyoruz” dedi.

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Hoş geldin 11 ayın sultanı

İslamiyetin beş temel esasından biri olan orucun farz kılındığı bereket ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif sofralarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde Pazartesi günü başlıyor. Önümüzdeki pazar günü ilk teravih namazıyla birlikte Ramazan ayına adım atacağız. İlk sahur pazarı pazartesiye bağlayan gece yapılacak. İlk iftar ise 11 Mart Pazartesi akşamı olacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü ile sona erecek. Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 5 Nisan 2024 Cuma idrak edilecek.

16 SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ

İmsak ile başlayan ve akşam vaktini girmesiyle sona eren oruç için ilk sahur bu gece yapılacak. 2024'te Türkiye'de Ramazan Ayı boyunca ortalama 16 saat boyunca oruç tutulacak. Bu vakit ilk günler biraz kısa başlasa da, mevsimden dolayı gün gün uzayacak. Türkiye'de sahur vakitleri bu yıl 04.52 ila 06.00 arası olacak. İftar vakitleri ise Iğdır'da ilk iftar 18:13'te olurken Edirne'de ilk iftar 19:22'de yapılacak. Bu da Türkiye'nin ortalama olarak 15 saat oruç tutacağı anlamına geliyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. ‘Ramazan.diyanet.gov.tr’ internet sayfasında yer alan ‘İmsakiye’ bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca ‘vakithesaplama.diyanet.gov.tr’ internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

RAMAZAN BAYRAMI 10 NİSANDA BAŞLIYOR

Oruç ibadeti sona erdikten sonra İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 9 Nisan salı günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 10 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. 12 Nisan Çarşamba günü ise Ramazan Bayramı’nın son günü olacak. İslam alemi 13 Nisan Pazartesi günü Ramazan ayını geride bırakacak.

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İHH Gazze’ye yönelik yardımları sürdürüyor



