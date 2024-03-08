İHH Gazze’ye yönelik yardımları sürdürüyor

İşgalci İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına dünyanın gözleri önünde devam ediyor. Sivilleri hedef alan işgalci apertheid rejimi, 7 Ekim’den bu yana 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı ise kadın olmak üzere 30 bin 534 kişiyi şehit etti. İsrail, yaptığı saldırıların yanında Gazze’ye dışarıdan gelen insani yardımların da büyük kısmını engelliyor. 2007 yılından bu yana Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik pek çok insani yardım çalışmasında bulunan İHH,

7 Ekim sonrasındaki süreçte de Gazze halkına destek olmayı sürdürüyor. Refah Sınır Kapısı üzerinden geçen yardım malzemeleri, Kerem Ebu Salim ve El Uce Sınır Kapılarında yapılan denetimlerin ardından Gazze’ye ulaşıyor. Fakat şehre ulaşan yardımlar, İsrail’in engellemeleri sebebiyle ihtiyacın çok altında.

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1 MİLYON 494 BİN SICAK YEMEK DAĞITTI

Gazze’ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İHH tarafından şehirde; 1 milyon 494 bin 452 adet sıcak yemek, 1330 tanker (10.680.000 lt) içme suyu, 20 bin 756 adet gıda kolisi, 1 milyon 102 bin 870 adet ekmek, 33 bin 738 adet battaniye, 4 bin 600 adet elbise, bin 776 adet hijyen paketi ve 5 bin 280 çuval un dağıtımı yapıldı.

501 YARALIYA İLAÇ VE TIBBÎ MALZEME DESTEĞİ

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer bazı yardımlar ise şu şekilde: “Şifa Hastanesi’nde tedavi gören 501 yaralıya ilaç ve tıbbi malzeme desteği, bin 300 ilk yardım çantası, 3 bin 482 bebek bezi, 200 aileye sebze dağıtımı, 30 adak kurbanı kesim ve dağıtımı, 100 adet tıbbî yatak, 40 adet tekerlekli sandalye, 100 adet hasta yürüteci, 100 adet koltuk değneği, 120 hasta bezi ve 485 litre yakıt.”

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Gazze’ye kısa mesajla destek

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 30 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

AFAD’LA KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YAPILDI

Vakıf tarafından, Mısır’da satın alımı yapılan 6 TIR un, 1 TIR gıda ve 1 TIR su da Gazze’ye gönderildi. Alımı yapılan 5 TIR battaniye, 3 TIR gıda ve 1 TIR çadırın da ilerleyen günlerde Gazzeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. İHH ayrıca, AFAD tarafından organize edilen 2 yardım gemisi ile çeşitli malzemelerden oluşan 17 konteyneri Gazze’ye gönderdi. Öte yandan AFAD’ın gönderdiği bir yardım uçağına da İHH tarafından 1148 adet kumanya desteği verildi. Vakfın insani yardım çalışmalarından 7 Ekim’den bu yana on binlerce Gazzeli istifade etti.

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