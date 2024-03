Pirge'nin bıçakları 75 ülkeye yayıldı

Türkiye’den 75 ülkeye ulaşan Pirge, 1879 yılından bu yana Bursa’da bıçak üretimini sürdürüyor. Avrupa’da, Orta Doğu’da ve Türk Cumhuriyetlerinde şefler, kasaplar, pastacılar ve evlerin şefleri tarafından tercih edilen markanın, 1200’den fazla ürün çeşidi bulunuyor. Dünya’da mutfak işlerini kolaylaştırmak isteyen, hijyen arayan ve kullanım konforu isteyen tüketicilerin tercih ettiği Pirge’nin her geçen gün büyüyen bir ailesi var. İstanbul’da ihracat ofisi ve showroomu da bulunan marka, 2019 yılında ise Almanya’da Pirge GmbH’ı kurdu. Avrupa’daki müşterilere hem daha hızlı sevkiyat yapabilmek hem de yeni ürün gruplarının üretimine dahil olabilmek için yeni bir organizasyon yapan şirket, bu alandaki yatırımını da geliştirmeyi planlıyor.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 6 MİLYON ADET

Yıllık 6 milyon adet üretim kapasitesine sahip Pirge’nin üretiminin yüzde 20’si ihracata gidiyor. Pirge; özel paslanmaz çelik ham maddesini seçen, üretim proseslerinin her birini kendisi yapan ve her birini daha iyi nasıl yaparız diye düşünen mühendislik ekibine sahip bir marka. Kullanıcısını en iyi anlayan, en iyi şekilde hizmet vermek isteyen müşteri ilişkileri ekibi ile kullanıcı deneyimini en üstün seviyede sunuyor. 250 kişilik ekibiyle üretim kalitesini her geçen gün daha da ileriye taşıyan firma, dünya mutfaklarındaki payını artırmak istiyor.

GELECEĞİN BIÇAK USTALARINI YETİŞTİRİYOR

1326 yılında fethedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa, demir işletmeciliğinin de merkezi oldu. Bursa hem Osmanlı’nın hem de bıçakçılığın ilk atölyesi olarak görülüyor. 700 yıldır devam eden bu kültür, Bursa’nın bıçakçı ustaları tarafından sorumluluk, meslek aşkı ve titizlikle harmanlanarak devam ettiriliyor. Pirge Ailesi de 1879’dan bu yana dünyanın birçok yerinde kaybolmaya yüz tutmuş bu zanaatı koruma ve yaşatmak adına her sene bıçak ustaları yetiştiriyor, bu özel zanaatı tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Kullanıcılarına keskinlik, paslanmazlık ve tasarım mükemmelliği vadeden marka, ihracat pazarını da geliştirmek için çalışıyor.

