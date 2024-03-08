Ramazan Pirgenin bıçakları 75 ülkeye yayıldı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2024 - İSTANBUL
RAMAZAN

Pirge'nin bıçakları 75 ülkeye yayıldı

Yerli bıçak markası Pirge, 144 yıldır sürdürdüğü üretimiyle dünyanın 75 ülkesine ulaştı. 250 kişilik ekibiyle üretim yapan firma, yıllık 6 milyon adet üretim yaparken, kullanıcılarına 1.200’den fazla model sunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pirgenin bıçakları 75 ülkeye yayıldı
Pirge.

Türkiye’den 75 ülkeye ulaşan Pirge, 1879 yılından bu yana Bursa’da bıçak üretimini sürdürüyor. Avrupa’da, Orta Doğu’da ve Türk Cumhuriyetlerinde şefler, kasaplar, pastacılar ve evlerin şefleri tarafından tercih edilen markanın, 1200’den fazla ürün çeşidi bulunuyor. Dünya’da mutfak işlerini kolaylaştırmak isteyen, hijyen arayan ve kullanım konforu isteyen tüketicilerin tercih ettiği Pirge’nin her geçen gün büyüyen bir ailesi var. İstanbul’da ihracat ofisi ve showroomu da bulunan marka, 2019 yılında ise Almanya’da Pirge GmbH’ı kurdu. Avrupa’daki müşterilere hem daha hızlı sevkiyat yapabilmek hem de yeni ürün gruplarının üretimine dahil olabilmek için yeni bir organizasyon yapan şirket, bu alandaki yatırımını da geliştirmeyi planlıyor.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 6 MİLYON ADET

Yıllık 6 milyon adet üretim kapasitesine sahip Pirge’nin üretiminin yüzde 20’si ihracata gidiyor. Pirge; özel paslanmaz çelik ham maddesini seçen, üretim proseslerinin her birini kendisi yapan ve her birini daha iyi nasıl yaparız diye düşünen mühendislik ekibine sahip bir marka. Kullanıcısını en iyi anlayan, en iyi şekilde hizmet vermek isteyen müşteri ilişkileri ekibi ile kullanıcı deneyimini en üstün seviyede sunuyor. 250 kişilik ekibiyle üretim kalitesini her geçen gün daha da ileriye taşıyan firma, dünya mutfaklarındaki payını artırmak istiyor.

GELECEĞİN BIÇAK USTALARINI YETİŞTİRİYOR

1326 yılında fethedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa, demir işletmeciliğinin de merkezi oldu. Bursa hem Osmanlı’nın hem de bıçakçılığın ilk atölyesi olarak görülüyor. 700 yıldır devam eden bu kültür, Bursa’nın bıçakçı ustaları tarafından sorumluluk, meslek aşkı ve titizlikle harmanlanarak devam ettiriliyor. Pirge Ailesi de 1879’dan bu yana dünyanın birçok yerinde kaybolmaya yüz tutmuş bu zanaatı koruma ve yaşatmak adına her sene bıçak ustaları yetiştiriyor, bu özel zanaatı tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Kullanıcılarına keskinlik, paslanmazlık ve tasarım mükemmelliği vadeden marka, ihracat pazarını da geliştirmek için çalışıyor.


Nehirden denize özgür Filistin olsun: Ramazan Gazze’ye umut olsun

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.