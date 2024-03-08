Nehirden denize özgür Filistin olsun: Ramazan Gazze’ye umut olsun

Deniz Feneri Derneği, bu yıl da Türkiye’de ve dünyada 3 kıta 25 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirecek.

İsrail, yıllardır ambargo ve abluka uygulayarak adeta açık bir cezaevine çevirdiği Gazze’ye 7 Ekim 2023’te tarihte eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı.





Havadan, karadan ve denizden kuşattığı şehirde 12 binden fazlası çocuk, 8 bin 500’ü kadın olmak üzere 30 bine yakın sivili katletti.





Okul, hastane, ibadethane ve bütün yaşam alanlarını yok eden İsrail on binlerce insanı da yerinden etti. Hayatta kalan insanlar ise zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.





Filistin’de durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İsrail, Gazzelilerin temel insani ihtiyaçlara dahi ulaşmasına engel oluyor.





Hatta yardım almak için meydanlara toplanan masumlara dahi acımasızca kurşun yağdırdı. İşte bu şartlar altında Deniz Feneri Derneği Gazze’ye yardım için bütün imkanlarını seferber etti. Onlarca yardım kampanyası düzenleyerek Gazze’ye umut olmak için seferber olmuş durumda.

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Filistin dışında iç savaş, göç ve yoksulluk sebebiyle ihtiyaç yoksulluk içindeki Afrika ülkelerini de Ramazan ayında yalnız bırakmıyor.





Bu yılki faaliyet sloganını “Bağışlayın Bereketlensin” olarak belirleyen Deniz Feneri Derneği, iftar sofraları, zekât, fitre, fidye, gıda paketi ve bayramlık elbise dağıtımlarıyla 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.





Uzun yıllardır dünyanın çeşitli mazlum coğrafyalarında Ramazan çalışmaları yapan Deniz Feneri Derneği bu yıl da Türkiye’de ve dünyada 3 kıta 25 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirecek.





Dernek, iftariyelik ikramlarında ve kumanya dağıtımlarında bulunacak, çocuklara bayramlıklar hediye edecek.

Ayrıca, bağışçıların zekât, fidye ve fitreleri de dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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Çalışmalardan; Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar bölgesi dahil 1 milyon ihtiyaç sahibi kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

25 ÜLKEDE İFTAR SOFRALARI KURULACAK





Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarını bu yıl yine uzak diyarlara ulaştıracak.





Afganistan, Bangladeş , Filistin, Lübnan, Somali, Sudan, Yemen’inde aralarında bulunduğu 25 ülkede gıda kolisi dağıtımı yapılacak.





Koli içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturuluyor.





Türkiye’de dağılacak kumanya paketlerinin içerisinde yer alan ürünler şu şekilde: Pirinç, şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un, zeytin.





Öte yandan, dernek tarafından yurt içinde ihtiyaç sahibi 50 bin aileye de gıda kartı dağıtılması planlandı”

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“Bağışçılar, yapacakları 130 TL’lik destekle bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek.

15 RAMAZAN YETİMLER GÜNÜ





Ramazan ayı kapsamında çocuklara yönelik çalışmalar da planlandı. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışında 10 binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.





Hayırseverler, 1050 TL’ye bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Ramazan ayı boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve 15 Ramazan “İslam Dünyası Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci günü, 25 ülkede yetim sofraları kurup, bayramlık ve yetim harçlığı dağıtılması planlandı.





ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBAN





Deniz Feneri, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu Ramazan da da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 7.500 TL, yurt dışı 3.200 TL'dir.

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FİTRE VE ZEKAT





Deniz Feneri Derneği bağışçılardan emanet aldığı zekat ve fitreleri de Ramazan'da on binlerce kişiye ulaştırmayı hedefliyor.





-FITRE yazıp 5407’ye SMS göndererek 130 TL

Türkiye’nin bağış hattı 5560’tan da 1 SMS karşılığı 25 TL bağışlanabilir.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği insani yardımlara destek olabilirler.

Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, Deniz Feneri’nin banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak veya 0212 414 60 60 numaralı telefonu arayarak çağrı merkezimizden bağışlarını yapabilirler.





AV. MEHMET CENGİZ'DEN RAMAZAN MESAJI





Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz’in Ramazan Ayı mesajı:





Oruçlarımızla, namazlarımızla, okunan mukabelelerle bir Ramazan Ayına daha kavuşuyoruz.





Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirip; muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissedeceğiz.

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İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza inşallah yansıyacak.





Bu vesile ile Filistin’de, İsrail’in uyguladığı devlet terörü altında soykırıma uğratılan Ramazan-ı Şerif’e kan ve gözyaşıyla giren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu söyleyerek, bütün İslam alemine birlik ve beraberlik diliyorum.



