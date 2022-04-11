Mobil iftar

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle pişirilen yemekler, belediyenin mobil aşevi uygulaması ile yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırılıyor. Görevliler, iftar öncesi araçla vatandaşların evlerine giderek 4 çeşit yemeği günlük 100 kişiye ikram ediyor. Türkiye’nin bazı bölgelerinde ve yurt dışında yaşayan hayırsever vatandaşlar da yardım kampanyasına destek oluyor.

GIDA YARDIMI DA VAR

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaklaşık 3 ay önce başlattıkları mobil aşevi hizmetinin Ramazan ayında daha da anlam kazandığını söyledi. İlçede ikamet edip aile ve çocuklarından uzak olan yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında yemek pişirdiklerini anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu: