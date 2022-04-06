Mostar’da yüzler güldü

Türkiye ve Almanya’dan hayırseverlerin gönderdiği Ramazan yardımları Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki bakıma muhtaç yaşlılar ile engelli ve yetim çocuklara ulaştırıldı. Türkiye’nin Mostar Başkonsolosluğu koordinesindeki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) görevlileri ile gönüllüler, Mostar’daki huzurevi, engelli çocuk evi ile yetimhaneyi ziyaret etti. Buralarda kalanlara gıda ve ihtiyaç malzemesi desteği sunan gönüllüler, çocuklara da oyuncak hediye etti.