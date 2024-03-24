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Ramazan

Okul koridorunda Ramazan sokağı

Rize’de lise öğrencileri tarafından okul koridorunda yapılan ‘Ramazan Sokağı’ ile eski Ramazan gelenekleri yaşatılıyor.

10:22 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Rize
Rize

Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konaklama ve Seyahat Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri eski Ramazanları hatırlatmak amacıyla bir sokak yapmak için kolları sıvadı. Okul koridoruna Ramazan davulcularının söylediği manilerin bulunduğu posterler, eski kıyafetler giydirilmiş mankenler ve semazenle, Ramazan davulcusu maketini koridora koydular.


Öğrencilerden Sonnur Uzun ise ''Hiç bizim gördüğümüz bir sokak değil ama içine girdiğim zaman eski zamanların daha güzel olduğunu anlayabiliyorum. Amacımız da en başta buydu” şeklinde konuştu.

#Ramazan
#Oruç
#Sahur
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