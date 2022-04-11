Ramazan Oruç kalbe de faydalı
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RAMAZAN HABERLERİ

Oruç kalbe de faydalı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Baran, “Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar, orucun yararlı etkilerini göstermektedir. Oruç iyi kolesterol düzeylerini artırırken, kötü kolesterol düzeylerini azaltmaktadır." diye konuştu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç kalbe de faydalı
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Orucun kalp damar sağlığı için yararlarını açıklayan Baran, “Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar, orucun yararlı etkilerini göstermektedir. Oruç iyi kolesterol düzeylerini artırırken, kötü kolesterol düzeylerini azaltmaktadır. Yine kalori alınımının kısıtlanması ile diyabet ve damar sertliği gelişimini azaltmaktadır. Orucun kalp hastaları için olumlu bir diğer yönü de psikolojik etkisidir. Oruç tutan hastalarda depresif duygu durumu azalmakta ve hasta rahatlamaktadır” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Baran
Prof. Dr. İbrahim Baran

KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR

Sağlıklı insanlarda yapılan çalışmalar Ramazan ayı ve izleyen aylarda kalp hastalıklarına bağlı hastaneye yatış oranında artış olmadığını gösterdiğini belirten Baran, “Doktor kontrolünde oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına göre Ramazan süresince hastalığın farklı seyretmediği, kötüleşme olmadığı bilinmektedir” diye konuştu.

Oruç kalp sağlığına faydalı
HAYAT
Oruç kalp sağlığına faydalı
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