Özen Gross mağaza ağını genişletiyor

Özen Grup, Türkiye genelindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ülke ekonomisine ve bölgesel istihdama sağladığı katkılarla dikkat çeken Özen Grup, ilk gross marketini yine Bursa’da açmıştı. ‘Toptan Fiyatına Market’ sloganıyla başarıyla hayata geçirdiği gross konseptinde büyümesini sürdüren Özen Grup, şimdi ise bu başarıyı İhsaniye’de sürdürmeye hazırlanıyor. Özen Gross İhsaniye’deki yeni şubesinin

açılışına gün sayıyor.

HER GÜN UCUZ HER ÜRÜN UCUZ

Özen Gross İhsaniye mağazası, deneyimli çalışan kadrosu, geniş ürün çeşidi ve ferah ortamıyla müşterilerine 365 gün uygun fiyat avantajı sunmayı hedefliyor. Bursa'nın en ucuz gross marketi olacak olan mağaza, temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, şarküteri ürünlerinden taze sebze ve meyveye, kasap ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce ürün seçeneğini toptan fiyatına perakende satış ilkesiyle sunacak.

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BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK

Özen Grup, yıllardır süregelen mağazacılık tecrübesi, kalitesi ve müşteri memnuniyeti politikasıyla Özen Gross'a da taşıyarak, Bursa'nın en ucuz toptan fiyatına perakende marketi olma iddiasını tüketicilere sunuyor. Özen Gross'un İhsaniye'deki açılışı, bölgedeki ekonomik ve ticari canlılığa önemli bir katkı sağlayacak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunarak alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek. Bu yeni şube, Özen Grup'un büyüme ve genişleme stratejisi doğrultusunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Yatırımlara devam ediyoruz

Özen Gross hakkında bilgi veren Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen, “Bursamıza değer katmak istiyoruz. Bizim çalışma prensibimizde aldığımız tüm kararlarda müşterilerimizin lehine işler yapmak vardır. Ülkenin en zor zamanlarında bile yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik ve ediyoruz. Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda değişen alışveriş trendlerini yakından takip ediyoruz ve buna göre sektörde her geçen gün aksiyon alıyoruz. Yeni konseptimiz Özen Gross; ‘Her gün ucuz, her ürün ucuz’ olacak” dedi.

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