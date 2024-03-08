200 yıllık lezzeti Türkiye'ye sunuyor

Bursa’da kurulan Helvacı Yakup Efendi, 19’uncu yüzyılın başlarından bu yana Bursa’da helva üretiyor. Marka, özellikle Bursa helvası olarak bilinen tahinli helva ürünleri ile tanınıyor. Helvacı Yakub Efendi, aynı zamanda Bursa’nın simgesi olarak kabul edilen helva üreticilerinden biri olarak biliniyor. Markanın en çok tercih edilen ürünleri arasında; içinde antep fıstıklı bereket helvası, dondurmalı irmik helvası, siyah bitter ve beyaz çikolatalı irmik helvaları ve süt helvası yer alıyor. Helvacı Yakup Efendi Şirket Ortağı Veysel Demir, markanın köklerinin Osmanlı dönemine kadar dayandığını söyledi.

HİÇBİR KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ

Ürünlerinin içerisinde hiçbir koruyucu madde bulunmadığını ve katkı içermeyen doğal tereyağın yanı sıra sütle birleşen asırlık lezzetler ürettiklerini dile getiren Demir, “İrmik helvalarımıza dünyada eşi benzeri olmayan donuk pasta helvalarımız, helva dolgulu çikolatalarımız ve yine aynı özenle ürettiğimiz helvadan yaptığımız helva suflelerimiz ile sektöre yeni bir yön ve tat veriyoruz” şeklinde konuştu.

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HELVA BURSA’NIN SİMGESİ

Bursa’nın, Türkiye’de helva ve kestane şekeri üretiminin önemli merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Veysel Demir, “Bu ürünler, Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının bir parçasıdır ve şehir ekonomisi için önemlidir. Helva özellikle Bursa’nın simgesi olarak kabul edilir ve üretiminin yanı sıra tatilciler için de popüler bir yiyecektir. Doğal ve geleneksel şekilde ürettiğimiz kestane şekeri de Bursa ve çevresinde üretilir ve tatilciler tarafından alınıp yanlarına götürülür. Bu lezzetlerin dünyaya tanıtılmasında bir misyonumuz olduğu için ayrıca mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Ürün yelpazesini genişletecek

Helvacı Yakub Efendi’nin ileriye dönük olarak şu anda 90 çeşit olan ürün yelpazesini genişletmeyi hedeflediğini belirten Veysel Demir, şunları söyledi: “Bu nedenle marka çeşitli helva çeşitleri ve helvalı ürünler üretmekte ve yeni ürünler geliştirmektedir. Halen Ar-Ge’si devam eden 10’dan fazla ürün bulunmaktadır. Aynı zamanda marka, özellikle yurtdışı pazarlarına yenilerini eklemek için çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede marka, Türkiye’nin geleneksel lezzetlerini dünya geneline tanıtmak istemektedir. Marka ileriye dönük olarak sürdürülebilir üretim yöntemleri kullanmayı ve sosyal sorumluluk projelerine katılmayı da hedeflemektedir.”

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