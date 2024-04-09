Rahmet ayına veda

On bir ayın sultanı Ramazan'a bugün veda ediyoruz. Dün son teravih ve sahurun ardından bu akşam da son iftarın yapılmasıyla yarın bayrama kavuşacağız. Son teravih namazını da idrak ederek Ramazan ayını uğurlamak isteyen Müslümanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki selatin camileri doldurdu. Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Fatih camileri ile Büyük Çamlıca Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, son teravih için saf tuttu. Eyüp Sultan Camii'nde cemaat, yapılan duanın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Bugün de Ramazan'ın son iftarının 19.55'te Edirne’de yapılmasıyla İslam alemi, on bir ayın sultanına veda edecek.

Çarşı pazarda tatlı telaş

Ramazan’ın son günleri bayram hazırlıkları nedeniyle tatlı bir telaşla geçiyor. Bayram için yapılan temizliklerin, pişirilen yemek ve tatlıların yanında vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için çarşı pazara akın etti. İstanbul’un alışveriş için en çok tercih edilen tarihi noktalarından Eminönü’nde hareketlilik bayrama bir hafta kala önceden başladı. 9 günlük tatil nedeniyle birçok İstanbullunun kentten ayrılması nedeniyle yoğunluk az olsa da, kuruyemiş ve lokum tezgahları büyük ilgi gördü.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜYORUZ

6 Şubat depremleriyle sarsılan Hatay’ın tarihi Uzun Çarşı’sı da bayram alışverişiyle eski günlerine dönmeye başladı. Yaklaşık 400 esnafın kepenk açtığı çarşıda bayram öncesi yoğunluk esnafı memnun ediyor. Giyimden yemeğe, yöresel lezzetlerden geleneksel el sanatlarına kadar çeşitli ürün ve hizmetlerin bulunduğu çarşıya gelen vatandaşlar, bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yapıyor. Tarihi çarşıda kıyafet satan esnaflardan Ali Sunar depremlerin ardından toparlanmaya çalıştıklarını ifade etti. Çarşıda yaşanan yoğunluğu özlediklerini belirten Sunar, "Bu sene bereketli bir Ramazan oldu. Antakya halkı yavaş yavaş geri dönüyor. Biz de çarşı esnafı olarak seviniyoruz, inşallah daha güzel günler bizleri bekliyor" dedi.

İFTAR SONRASI BİLE DEVAM EDİYOR

Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli gezi güzergahlarından biri olan Bursa’nın çarşılarında da iftar sonrasında bile yoğunluk oldu. Alışveriş yapan vatandaşlar, "Bayram öncesi alışveriş yapalım istedik. Burada panayır kalabalığı var. Özellikle iftar sonrası burası çok kalabalık oluyor. Fiyatlar da çarşıda ucuz" dediler. Kahramanmaraş’ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısında ise deprem yaralarının sarılması ile birlikte adeta eskileri aratmayan atmosfer yaşandı. Ailesi ile birlikte alışverişe çıkan Halil Öksüzce, “11 ayın sultanı geldi, gidiyor ve bizde de tatlı bir telaş var. Çocuklara bayram alışverişine çıktık” dedi.







