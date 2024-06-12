ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını düşürdüğünde, bu durum yatırım araçlarını farklı şekillerde etkileyebilir. Etkiler karmaşıktır ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Peki FED faizi indirirse altın dolar ne olur, düşer mi yükselir mi? İşte ABD Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ve altın fiyatlarının ne olacağına ilişkin haberin detayları.
ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın ilk toplantısında para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimalini sonlandırırken, faiz indirimlerine yeşil ışık yaktı. İstihdam artışına karşın işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini artırıyor. Peki FED faizi indirirse altın ne olur, düşer mi yükselir mi? FED faizi düşürürse ne olur, iner mi çıkar mı?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak. Peki FED faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur?
FED faizi indirirse altın dolar ne olur, düşer mi yükselir mi?
Fed (Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Sistemi), faiz oranlarını düşürdüğünde, bu genellikle altın fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Faiz oranlarının düşürülmesi, genellikle ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve yatırımı artırmak için yapılır.
Ancak, daha düşük faiz oranları, sabit getirili yatırımların cazibesini azaltır çünkü bu tür yatırımlardan elde edilen getiriler düşer. Bu durumda, yatırımcılar genellikle değerini koruma özelliği nedeniyle altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelir.
FED faizi düşürürse dolar, altın ne olur?
Faiz oranlarının düşürülmesi ayrıca doların değerini düşürebilir, çünkü yatırımcılar daha düşük getirili dolar varlıklarından kaçınabilir. Doların zayıflaması, genellikle altın fiyatlarını olumlu yönde etkiler.
Zira altın genellikle dolar cinsinden fiyatlandırılır ve dolardaki bir zayıflama altının diğer para birimleri karşısında daha ucuz hale gelmesine neden olur, bu da talebi artırır.
Ancak, altın fiyatları üzerinde etkili olan birçok faktör olduğunu unutmamak önemlidir. Bunlar arasında küresel siyasi ve ekonomik belirsizlikler, enflasyon beklentileri ve diğer merkez bankalarının politikaları bulunur.
Bu nedenle, Fed'in faiz oranlarını düşürme kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi, diğer tüm piyasa koşulları ve küresel ekonomik faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.
FED faizi düşürse borsa ne olur?
Fed (Amerikan Merkez Bankası) faiz oranlarını düşürdüğünde, borsa üzerinde genellikle olumlu bir etki yaratabilir.
FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ NE ZAMAN?
Fed'in 2024 yılında faiz kararı açıklama tarihleri şunlardır: 30 Nisan-1 Mayıs 2024, 11-12 Haziran 2024, 30-31 Temmuz 2024, 17-18 Eylül 2024, 6-7 Kasım 2024 ve 17-18 Aralık 2024. Bu tarihler, Fed'in ekonomik koşullara göre faiz oranları hakkında karar vereceği toplantı tarihleridir.