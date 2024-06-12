ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın ilk toplantısında para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimalini sonlandırırken, faiz indirimlerine yeşil ışık yaktı. İstihdam artışına karşın işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini artırıyor. Peki FED faizi indirirse altın ne olur, düşer mi yükselir mi? FED faizi düşürürse ne olur, iner mi çıkar mı?