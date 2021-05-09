​Rahmet ve şifa için dua ettik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş mesajında, “Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri böylesi bereketli ve huzurlu bir geceye bir kez daha kavuşturan yüce Rabb’imize sonsuz hamd-ü senalar olsun” ifadelerine yer verdi.

İSTİĞFAR EDELİM

Kadir Gecesi’nin, hakkı batıldan, hayrı şerden, helali haramdan, tevhidi şirkten, imanı küfürden ve iyiyi kötüden ayıran hidayet, rahmet ve hikmet yüklü Kuran-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı, Allah’ın rahmet ve merhametiyle yeryüzünü kuşattığı gece olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti: “Bu gece, af ve mağfiret gecesidir. Bunun için sevgili Peygamberimiz ‘Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.’ buyurmuştur.”

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KUDÜS’E SAHİP ÇIKALIM

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki zulmüne de değinen Başkan Erbaş, “Bu noktada yegane çözüm, tüm Müslümanların bir araya gelerek en güçlü şekilde Kudüs’e sahip çıkması, zulme ve işgale engel olmasıdır. Zira Mescid-i Aksa’ya saldıran zalimler, ümmetin dağınıklığından cesaret almaktadır. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün Müslümanlar olarak ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirelim. Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım” ifadelerine yer verdi.