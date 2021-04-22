Ramazan Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şerbeti tezgahta yerini aldı
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Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şerbeti tezgahta yerini aldı

Diyarbakır’da Ramazan ayı denince akla ilk gelen içecekler arasında yer alan, cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda satılan meyan şerbeti, bu yılda pandemi gölgesi altında satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şerbeti tezgahta yerini aldı
Ramazan ayında sofralarda meyan şerbeti olmazsa olmazlardan.

Diyarbakır’da her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda satılan meyan şerbeti, bu yılda pandemi gölgesi altında satışa çıkarılıyor.

Diyarbakır’ın vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti sabahın erken saatlerinde yapılıp iftara birkaç saat kala tezgahlarda yerini alırken, Sur’da 35 yıldır meyan şerbeti satıcılığı yapan Yılmaz Usta, Ramazan ayında sofralarda meyan şerbeti olmazsa olmazlardan olduğunu söyledi.

Ramazan ayında satışlar iki kat artıyor

Şerbetin mutlaka meyan kökünden ağaç olan kısımdan yapılması gerektiğini anlatan Usta, “Bazı şerbetçiler farklı kökleri kullanıyor onun tadına yok lezzeti de orijinal meyan kökü elimde gördüğünüzdür. Ben meyan kökü şerbetini Avrupa’ya ve farklı ülkelere de götürüp satışını yapmışımdır. Hal böyle olunca Diyarbakır’da özellikle Ramazan ayında vatandaşların en çok tükettiği şerbettir ve Ramazan ayında satışlarımız iki kat artıyor” diye konuştu.

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