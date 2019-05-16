Ramazan Ramazan paketleri Kosovalıların yüzünü güldürdü
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan paketleri Kosovalıların yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında Kosova’nın başkenti Priştine’de ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda paketi dağıttı.

Haber Merkezi IHA
Kosovalıların yüzü yardım paketleriyle güldü.
Kosovalıların yüzü yardım paketleriyle güldü.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı Ramazan ayında Türkiye Diyanet Vakfı, başkent Priştine’deki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Bu yıl “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla yola çıkan TDV, Priştine başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın, “Türkiye Diyanet Vakfımız Kosova’da yaşayan kardeşlerimize destek olmak maksadıyla yardım paketleri dağıtmaktadır. Bu yıl Kosova genelinde 600 yardım paketi dağıtılacaktır” dedi.

Paketlerin dağıtılmaya başlandığını söyleyen Akın, “Bir kısmı dağıtılmıştır, bir kısmı da dağıtılmaya devam ediyor. Bugün burada 50 kadar kardeşimize yardım paketini ulaştırmış olacağız. Bağlarımızın güçlenmesi, kuvvetlenmesi için Ramazan’da Türkiye Diyanet Vakfı hem yardım paketi ulaştırıyor hem de iftar sofraları açarak kardeşlerimizle birlikte, soydaşlarımızla birlikte burada iftar yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Yardımları yüzlerce kilometre uzaktaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekipler, gıda paketlerini daha önceden tespit edilen ailelere tek tek dağıtıyor. Yardım paketini alan Sezai Tunuslu, Türkiye ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederek, bu paketlerin yardım anlamı taşınmasından çok kardeşliği simgelemesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Yardım alan İkbal Bırvenik ise, “Allah razı olsun. Çok yardımlar geldi Türkiye’den Kosova’ya. İnşallah daha fazla dağıtırlar. Çok memnun olduk. Bizleri çok sevindirdiler. Allah razı olsun” ifadesini kulandı.

Gerçek Derneği binasında gerçekleşen yardım paketlerinin dağıtımına Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da katıldı. Büyükelçi Sakar, “Türkiye’deki kardeşleriniz, Kosova’daki kardeşlerini Ramazan ayında da unutmadı. Ülkelerimiz arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının, tarihi kardeşlik köprüsünün güçlendirilmesine hizmet eden bu yardımlarla gurur duyuyoruz. Diyanet Vakfımız ayrıca Kosova çapında gerçekleştirdiği iftar etkinlikleriyle de bizim dostluk ilişkilerimize Ramazan ayında da katkıda bulunuyor. Ayrıca buradaki Türk askerleri, Eyüp Sultan Vakfımız da çeşitli faaliyetlerle bunu destekliyor” diye konuştu.

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Şeker, makarna, tuz, pirinç, yağ ve diğer gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri, Türkiye’deki hayırseverlerin desteğiyle hazırlanıyor.

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