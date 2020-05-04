Ramazan 11 gün iftar menüsü
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RAMAZAN HABERLERİ

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

11. gün iftar menüsü

Ramazan ayının gelmesiyle, 'Bugün ne pişirsem?' günleri de başlamış oldu. İftar sofralarını özenle hazırlayıp, aynı zamanda misafir ağırlamak kolay iş değil. Lokma ekibi de tüm bu sorunlarda size yardımcı olmak adına pratik ve lezzetli yemeklerin bulunduğu iftar menüleri hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 11. gün iftar menüsü
Lokma'nın 11. gün iftar menüsü

Ramazan ayı bereketiyle gelir. Sofralarımızda çok fazla yemek çeşidi olmasa bile ayın bereketi doldurur. Biz size hem fazla çeşit hem de pratik yapımı olan yemekleri sunuyoruz. Anadolu'nun yöresel yemekleri bu Ramazan masalarınızdan eksik olmayacak. Şimdiden afiyet olsun.

11. gün iftar menüsü

Lebeniye çorbası

Antep yöresine ait bu çorbaya bayılacaksınız. Lebeniye çorbası yoğurt ve köfte ile olan karışımı sayesinde sizde unutulmaz bir tat bırakacak.

Tarif için tıklayınız: Lebeniye çorbası

Semizotu köfte tabağı

Köfte ve semizotunu birlikte denediniz? Oldukça doyurucu olan bu lezzet uzun oruç günün ardından açlığınızı alacak. Pratik yapımıyla da iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Tarif için tıklayınız: Semizotu köfte tabağı

Domates soslu makarna

Makarna kolay yapımı ile her zaman tercih edilen bir yemektir. Kaşar peynir ile yapacağınız sunum makarnayı daha lezzetli bir hale getirecektir.

Tarif için tıklayınız: Domates soslu makarna

Çilekli sakız muhallebili güllaç
İftar sofralarından sonra dinlenmek ve birazda sohbet edip çay içmek isteyenlerin çok seveceği bir tatlı olan muhallebili güllacı beğeninize sunuyoruz. Ramazan ayı ile bütünleşen güllaç mevsim meyveleri ile birleşti.

Tarif için tıklayınız: Çilekli sakız muhallebili güllaç

7. gün iftar menüsü
RAMAZAN
7. gün iftar menüsü

6. gün iftar menüsü
RAMAZAN
6. gün iftar menüsü

5. gün iftar menüsü
RAMAZAN
5. gün iftar menüsü
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