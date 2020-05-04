Ramazan ayı bereketiyle gelir. Sofralarımızda çok fazla yemek çeşidi olmasa bile ayın bereketi doldurur. Biz size hem fazla çeşit hem de pratik yapımı olan yemekleri sunuyoruz. Anadolu'nun yöresel yemekleri bu Ramazan masalarınızdan eksik olmayacak. Şimdiden afiyet olsun.
11. gün iftar menüsü
Lebeniye çorbası
Antep yöresine ait bu çorbaya bayılacaksınız. Lebeniye çorbası yoğurt ve köfte ile olan karışımı sayesinde sizde unutulmaz bir tat bırakacak.
Tarif için tıklayınız: Lebeniye çorbası
Semizotu köfte tabağı
Köfte ve semizotunu birlikte denediniz? Oldukça doyurucu olan bu lezzet uzun oruç günün ardından açlığınızı alacak. Pratik yapımıyla da iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday.
Tarif için tıklayınız: Semizotu köfte tabağı
Domates soslu makarna
Makarna kolay yapımı ile her zaman tercih edilen bir yemektir. Kaşar peynir ile yapacağınız sunum makarnayı daha lezzetli bir hale getirecektir.
Tarif için tıklayınız: Domates soslu makarna
Çilekli sakız muhallebili güllaç İftar sofralarından sonra dinlenmek ve birazda sohbet edip çay içmek isteyenlerin çok seveceği bir tatlı olan muhallebili güllacı beğeninize sunuyoruz. Ramazan ayı ile bütünleşen güllaç mevsim meyveleri ile birleşti.
Tarif için tıklayınız: Çilekli sakız muhallebili güllaç