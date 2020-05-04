Ramazan ayı bereketiyle gelir. Sofralarımızda çok fazla yemek çeşidi olmasa bile ayın bereketi doldurur. Biz size hem fazla çeşit hem de pratik yapımı olan yemekleri sunuyoruz. Anadolu'nun yöresel yemekleri bu Ramazan masalarınızdan eksik olmayacak. Şimdiden afiyet olsun.

11. gün iftar menüsü

Lebeniye çorbası

Antep yöresine ait bu çorbaya bayılacaksınız. Lebeniye çorbası yoğurt ve köfte ile olan karışımı sayesinde sizde unutulmaz bir tat bırakacak.

Tarif için tıklayınız: Lebeniye çorbası

Semizotu köfte tabağı

Köfte ve semizotunu birlikte denediniz? Oldukça doyurucu olan bu lezzet uzun oruç günün ardından açlığınızı alacak. Pratik yapımıyla da iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Tarif için tıklayınız: Semizotu köfte tabağı

Domates soslu makarna

Makarna kolay yapımı ile her zaman tercih edilen bir yemektir. Kaşar peynir ile yapacağınız sunum makarnayı daha lezzetli bir hale getirecektir.

Tarif için tıklayınız: Domates soslu makarna

Çilekli sakız muhallebili güllaç

Tarif için tıklayınız: Çilekli sakız muhallebili güllaç

RAMAZAN 7. gün iftar menüsü

RAMAZAN 6. gün iftar menüsü