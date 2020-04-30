Sahur ve iftar arasında 2 ara öğün yapın: Tuz kullanımı konusunda 4 gram uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağrı Yayla, oruç tutmasında herhangi bir sakınca bulunmayan yüksek tansiyon hastalarının öğünlerini, sahur ve iftarda iki ana öğün, iftardan sonra 1-1,5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde düzenlemeleri ve mutlaka sahur yapmaları gerektiğini belirtti.

Çağrı Yayla

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT

Yüksek tansiyon hastalarının normal bireylere göre daha fazla dikkat etmesi gereken bazı durumlar bulunduğunu ifade eden Yayla, tansiyon ilaçlarından bir kısmının idrar söktürücü ilaçlar olduğunu, bu ilaçların vücuttan sıvı atarak tansiyon kontrolünü sağladığını, hastalarda oruç ile birlikte sıvı kaybının daha fazla olabildiğini, kayıp yeterince yerine konulamazsa basit bir halsizlikten ciddi böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek komplikasyon risklerinin bulunduğunu kaydetti. Yayla bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının ortalama 2, 2.5 litre su içmeleri gerektiğini belirtti.

TUZ KULLANIMI 4 GRAMI GEÇMEMELİ

Yayla, ayrıca yüksek tansiyon hastası olup oruç tutabileceğine karar verilmiş hastaların sabah ve akşam günde iki defa tansiyonlarını her iki koldan ve özellikle bilek bölgesi yerine üst koldan olacak şekilde ölçmelerinin uygun olacağını dile getirerek, "Yüksek tansiyon hastalarının iftarda az ve yavaş bir şekilde yemek yemeleri uygun olmaktadır. Yemeğe bir çorba ya da tuz oranı az bir salata ile başlamaları yerinde olacaktır. Yüksek tansiyon hastalarında günlük tuz alımı 4 gramı geçmeyecek şekilde kısıtlanmalıdır" dedi.