İftar şehitlerden Fatiha sizden: Kolilerde kahraman şehitlerin künyesi ve hikayeleri bulunuyor

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını şehitlerin anısını yaşatarak kuruyor. Vakıf tarafından başlatılan "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" isimli projeyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da götürülen gıda yardımlarının içerisinde, ülkesi için canını feda eden kahramanların künyesi ve hikayeleri de yer alıyor. Vakıfta görevli şehit yakınları ve gazilerin ailelere götürdüğü bu gıda kolileriyle hem iftar sofralarının boş kalmaması sağlanıyor hem de şehitlerin anısı yaşatılıyor. Şu ana kadar 150 aileye ulaşan vakıf, ihtiyaç sahiplerini muhtarlar aracılığıyla belirliyor.

“İftar Şehidimizden Fatiha Sizden” projesi

TÜRKİYE GENELİNDE SÜRDÜRECEĞİZ

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere önceki yıllardan farklı bir destek sunma kararı aldıklarını anlattı. Aylar, evinden çıkamayan vatandaşların yanında olurken aynı zamanda şehitlerin anısını da yaşatmayı, onların hikayelerini ailelerle paylaşmayı amaçladıklarını söyledi. "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden Projesi"yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da farklı bir yönden katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Aylar, şöyle konuştu: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin iftar sofralarını kurup onlardan şehitlerimiz için dua istiyoruz. Amacımız şehitlerimizin aziz hatıralarını milletimize unutturmadan, gelecek nesillere bu vatanın bizlere onlardan emanet kaldığını hatırlatmak. İftar sofrası kurduğumuz ailelerimizden aldığımız geri dönüşler de zaten bu yönde ve bu güzel sonuçlar bizi gelecek adına motive ediyor. Türkiye genelinde tüm şube ve temsilciliklerimizle projemizi Ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz."