Bağışıklığın ilacı hurma: Sağlıklı beslenmenin en pratik yolu kuru yemiş

Kuru yemiş ve kuru meyveler bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlarken vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı oluyor. Hurma, kuru kayısı, ceviz içinin vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılarken bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve uzun süre tokluk hissi için de önem taşıdığı vurgulanıyor. Genellikle iftar sofralarıyla özdeşleşen hurma, içerdiği yüksek lif, potasyum, demir, folik asit, kalsiyumun yanı sıra birçok vitamin ve mineralle de vücudun ihtiyaçlarını karşılıyor. Korunaklı ambalajları ile dalından koptuğu andaki tazeliğini ve doğallığını muhafaza eden hurma iftarda oruç açarken veya sahurda yiyerek halsizlik ve sindirim sıkıntılarının da önüne geçebiliyor.

KURU KAYISI YÜKSEK LİF KAYNAĞI

Kuru kayısı ise hem lif hem de içerdiği vitamin ve mineraller yönünden oldukça zengin. Kayısı uzun süre aç kalınan Ramazan ayında yenildiğinde sıvı ve mineral kayıplarını dengeliyor. Posa oranı yüksek bir besin olan kuru kayısı, doğal yolla sağladığı meyve şekeri sayesinde hem vücudun enerji ihtiyacını karşılıyor hem de sindirim sistemini destekliyor.