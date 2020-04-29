Vitamin zengini besinlerle beslenin: Sahuru atlamayın, susamasanız bile su için

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını sürecinde oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmeleri, iftar ve sahur arasında vücut için gerekli sıvı miktarını almaları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için A, C, E ve D vitaminlerinden zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterilmeleri gerektiğini bildirdi. Bilim Kurulu bu kez salgın sürecinde oruç tutanlar için beslenme kılavuzu hazırladı. Kılavuzda tavsiyeler şu şekilde sıralandı:

SUSAMASANIZ DA SU İÇİN

* Günde ortalama en az 2 litre su tüketilmesi önemlidir. Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz.

SAHURU ATLAMA

* Sahur öğününüzü atlamayın. İftar ve sahurda kan şekerini birden yükseltmeyen, uzun süre tokluk hissi sağlayan, yavaş sindirilen proteinli ve lifli gıdalar, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller, süt ürünleri, yumurta, bal, taze sebze ve meyve/kuru meyveler, şekersiz hoşaf veya komposto, hurma, ceviz, kavrulmamış fındık veya badem tercih edin.

ÇORBA İLE BAŞLA, ARA VER...

* İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp, 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna gibi gıdaları tercih edin.

KÜÇÜK PORSİYONLAR

* Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. İftardan sonra sütlü tatlılar veya meyve, hoşaf ve kompostolar tercih edin.

BAĞIŞIKLIK İÇİN VİTAMİN

* Oruç tutarken, bağışıklık sisteminizi güçlendirici özelliği olan A, C ve E vitamini ürünler tüketilmeli. Bağışıklık sisteminde D vitamini de önemli rol oynamaktadır. Güneşten faydalanmasının mümkün olmadığı hallerde besin desteği olarak D vitamini alınabilir.

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DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

* Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın. İftardan sonra ve sahurda dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.

SAÇLARINIZA DOKUNMAYIN

* Çabuk bozulabilen et, tavuk, balık gibi besinleri alışverişin sonunda alın. En kısa süre içerisinde buzdolabına yerleştirin. Yiyecek-içecek hazırlarken; kişisel hijyene dikkat edin. Ağız, burun ve saçınıza dokunmayın.

TAT KONTROLÜ AYRI KAŞIKLA

* Yemeklerin tat kontrollerini yemeğin karıştırıldığı kaşıkla değil, ayrı bir kaşık ile bir tabağa koyarak yapın. Ellerinizi her işin başında, yemekleri servis etmeden önce çöplere dokunduktan sonra mutlaka yıkayın. Saçlarınızı yemeğe düşmesini engelleyecek şekilde toplayın/bone takın.