Ramazan Vitamin zengini besinlerle beslenin Sahuru atlamayın, susamasanız bile su için
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Vitamin zengini besinlerle beslenin: Sahuru atlamayın, susamasanız bile su için

Sağlık Bakanlığına bağlı Bilim Kurulu, salgın sürecinde oruç tutanlara yönelik beslenme önerilerinin yer aldığı kılavuz yayımladı. Buna göre, oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmeleri, iftar ve sahur arasında vücut için gerekli su miktarını almaları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için A, C, E ve D vitaminlerinden zengin yiyecekleri yemeye özen gösterilmeleri gerektiğini bildirdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını sürecinde oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmeleri, iftar ve sahur arasında vücut için gerekli sıvı miktarını almaları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için A, C, E ve D vitaminlerinden zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterilmeleri gerektiğini bildirdi. Bilim Kurulu bu kez salgın sürecinde oruç tutanlar için beslenme kılavuzu hazırladı. Kılavuzda tavsiyeler şu şekilde sıralandı:

SUSAMASANIZ DA SU İÇİN

* Günde ortalama en az 2 litre su tüketilmesi önemlidir. Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz.

SAHURU ATLAMA

  • * Sahur öğününüzü atlamayın. İftar ve sahurda kan şekerini birden yükseltmeyen, uzun süre tokluk hissi sağlayan, yavaş sindirilen proteinli ve lifli gıdalar, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller, süt ürünleri, yumurta, bal, taze sebze ve meyve/kuru meyveler, şekersiz hoşaf veya komposto, hurma, ceviz, kavrulmamış fındık veya badem tercih edin.

ÇORBA İLE BAŞLA, ARA VER...

* İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp, 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna gibi gıdaları tercih edin.

KÜÇÜK PORSİYONLAR

  • * Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. İftardan sonra sütlü tatlılar veya meyve, hoşaf ve kompostolar tercih edin.

BAĞIŞIKLIK İÇİN VİTAMİN

* Oruç tutarken, bağışıklık sisteminizi güçlendirici özelliği olan A, C ve E vitamini ürünler tüketilmeli. Bağışıklık sisteminde D vitamini de önemli rol oynamaktadır. Güneşten faydalanmasının mümkün olmadığı hallerde besin desteği olarak D vitamini alınabilir.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN

  • * Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın. İftardan sonra ve sahurda dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.

SAÇLARINIZA DOKUNMAYIN

* Çabuk bozulabilen et, tavuk, balık gibi besinleri alışverişin sonunda alın. En kısa süre içerisinde buzdolabına yerleştirin. Yiyecek-içecek hazırlarken; kişisel hijyene dikkat edin. Ağız, burun ve saçınıza dokunmayın.

TAT KONTROLÜ AYRI KAŞIKLA

  • * Yemeklerin tat kontrollerini yemeğin karıştırıldığı kaşıkla değil, ayrı bir kaşık ile bir tabağa koyarak yapın. Ellerinizi her işin başında, yemekleri servis etmeden önce çöplere dokunduktan sonra mutlaka yıkayın. Saçlarınızı yemeğe düşmesini engelleyecek şekilde toplayın/bone takın.

İftar ve sahur arasında 8-10 bardak su içilmeli
RAMAZAN
İftar ve sahur arasında 8-10 bardak su içilmeli
Abone Ol Google News
Biraz daha dişimizi sıkacağız

Biraz daha dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Yol haritası hazır

Yol haritası hazır

Türkiye, artık normalleşme sürecine odaklandı.
Biz yandıksiz yanmayın

Biz yandık
siz yanmayın

Salgında hayatını kaybedenlerin yakınları çağrıda bulundu.
Plazmada<br>ilk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
Trump itiraf etti

Trump itiraf etti

​ABD'de salgın neden hızla yayıldı.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Türkiye'den yardım eli

Türkiye'den yardım eli

Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
'72 saat' <br>uygulaması başladı

'72 saat'
uygulaması başladı

​Saat sınırını geçenlere 14 gün karantina.
Çığır açan buluş

Çığır açan buluş

​İki kat daha fazla vaka tespit edildi.
Bir milyon <br>eşiğini aştı

Bir milyon
eşiğini aştı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Almanya bunu <br>nasıl başardı?

Almanya bunu
nasıl başardı?

​Tüm verilerde sınıfta kaldı ama yorumculara göre 'çok başarılı'....
British Airways'te işçi kıyımı

British Airways'te işçi kıyımı

Zarar eden şirket çok sayıda işçi çıkaracak.
Saatler belli oldu

Saatler belli oldu

Ramazan ayına özel sokağa çıkma düzenlemesi.
PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

​İsveç'te yaşayan aileyi hedef gösterdiler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.