Sahurda ve iftarda şekerli gıdalar tüketmeyin

Uzun süren açlık ve susuz kalma, özellikle sahurda aşırı şekerli gıdaların tüketimi ve yemek yiyerek yatma ile birlikte dişlerimizde çürük oluşumu hızlanıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ece Çalışkan, Ramazan ayı boyunca ağız bakımına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Sahurda bol su tüketilmeli, gün içinde dikkatlice ağız bol su ile sık sık çalkalanmalı” diye konuştu.

Oruç tutulurken sıvı tüketiminin azalması ile birlikte ağız kuruluğunun meydana geldiğine dikkat çeken Endodonti (Kanal Tedavisi) Uzmanı Dr. Ece Çalışkan “Ramazan ayında oruç tutarken karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri de sıvı tüketiminin uzun bir zaman diliminde azalması. Bu durum beraberinde ağız kuruluğunu getirmekte. Tükürük akışının azalmasıyla birlikte, dişler tükürüğün koruyucu etkisinden yararlanamıyor. Bu durum beraberinde çürük oluşumu hızlandırıyor. Özellikle sahurda aşırı şekerli gıdaların tüketimi, ağız bakımına dikkat edilmemesi, mevcut diş eti problemleri nedeniyle diş aralarında biriken gıdaların iyi temizlenememesi, diş ipi kullanımının ihmal edilmesi gibi sebeplerin ağız içerisinde var olan çürük dişleri ve diş eti hastalıklarını ileri boyutlara taşıyarak dayanılmaz ağrılara sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

SAHURDA BOL SU TÜKETİN

Sahurda bol su tüketilmeli, gün içinde dikkatlice ağız bol su ile çalkalanmalı diyen Dr. Ece Çalışkan, sahurda ve iftarda çok fazla şekerli gıdaların tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Çalışkan, “Sahurda yemek yedikten sonra dişler güzelce fırçalanmalı ve fırçalamadan sonra hiç bir şey yenmeden yatılmalıdır. Bilhassa kalp, tansiyon, şeker gibi sistemik rahatsızlığı olan kişiler ile kanser tedavisi gören, bağışıklık sistemi rahatsızlığı bulunan, organ nakli yapılan hastalar ağız içerisinde var olan hiçbir enfeksiyon durumunu ertelememeli, diş hekimi kontrolüne düzenli gitmelidir. Basit müdahalelerle tedavi mümkünken, ilerleyen çürükler ve ihmal edilen rahatsızlıklar daha sonra dayanılmaz ağrılara sebep olabilir” dedi.

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DİŞ SAĞLIĞI İHMAL EDİLİYOR

Ramazan Ayı ile birlikte ağız ve diş tedavilerinin ihmal edildiğine vurgu yapan Dr. Ece Çalışkan, bu ihmallerin ileride daha büyük sorunlara yol açtığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Derin olmayan bir çürük dolgu yapılıp restore edilebilecekken, ihmal edilip tedavi edilmediğinde; çürük sinirlere kadar ulaştığında kanal tedavisi yapmak kaçınılmaz oluyor. O yüzden diş hekimine gelme ve tedaviye başlama zamanı; tedavinin akışını, metodunu, başarısını ve kalitesini ciddi oranda etkilemekte. Sadece Ramazan Ayında değil, her zaman ağız ve diş sağlığımıza önem vermeliyiz. Unutmayalım ki sağlık ağızdan başlar."

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