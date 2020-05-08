Ramazan Salgından etkilenen Kudüse yardım Kudüse dokun, berekete ortak ol
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RAMAZAN HABERLERİ

Salgından etkilenen Kudüs’e yardım: Kudüs’e dokun, berekete ortak ol

Mirasımız Derneği, koronavirüs nedeniyle Ramazan ayı gelmeden bir ay önce “Kudüs’e dokun, berekete ortak ol” çağrısı ile başlattığı Kudüs’teki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mirasımız Derneği
Mirasımız Derneği

Yaklaşık 2 aydır kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kudüs’te başta “eski şehir” olarak bilinen ve tarihi surların içerisinde kalan bölge olmak üzere Müslümanların ticari hayatı neredeyse durma noktasına geldi. 103 yıldır devam eden işgalin ekonomik açıdan iyice yorduğu ve Müslümanlar arasında yüzde 85 yoksulluk sınırının olduğu Kudüs’te, koronavirüs nedeniyle bu Ramazan daha da zor geçiyor. Mirasımız Derneği, (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) Kudüslü Müslümanların yaşadığı zorlu süreci en az zararla atlatmaları ve mağduriyetlerini gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Mirasımız Derneği

İŞGALCİ İSRAİL İZİN VERMEDİ

Dernekten yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayı öncesi mahallelerdeki kapalı durumda olan lokantaları aşevlerine çevirip buradan ailelerin iftar yemeği alması planlanmıştı fakat işgalci İsrail makamları müsaade etmediler. Mirasımız ekipleri, kumanya dağıtımı ve evlere iftar servisi yaparlarken zaman zaman engellemelerle karşılaşıyorlar.

Ev kiraları, elektrik ve su faturaları birikmiş, vergi borçları nedeniyle zor günler yaşayan Kudüslülerin nakdi yardıma da ihtiyaçları var. Mirasımız, dünyanın birçok yerinden hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştırmaya devam ediyor. Mirasımız Derneği, 2008 yılından beri Osmanlı’dan kalma tarihi ve kültürel mirasın ihyası ve korunması konusunda çalışma yaparken bir yandan da halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Dernek, diğer yandan yıl boyunca süren aynî ve nakdi yardımlarla binlerce Kudüslü’nün ihtiyacını gideriyor. Mirasımız’ın Kudüs’teki yardım çalışmaları hakkında 0212 524 01 01 numaraları telefondan ve derneğin www.mirasimiz.org.tr web sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

BAYRAMLIKLAR EVLERE GİDECEK

  • Mirasımız her bayram olduğu gibi bu bayram da, Kudüslü ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ve yetim çocukları bayramlık ve bayram harçlıkları ile sevindirecek. Bu yıl virüs nedeniyle mağazalarda alışveriş imkânı kısıtlı olacağı için, bayramlıklar ve bayram harçlıkları çocukların evlerine götürülecek.

Mirasımız Derneği soğuk kış günlerinde Kudüs’ü unutmadı
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Mirasımız Derneği soğuk kış günlerinde Kudüs’ü unutmadı
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