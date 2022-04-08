Ramazan Savaşa rağmen Ramazan Ukraynadaki müslümanlar Ramazanı buruk yaşıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Savaşa rağmen Ramazan: Ukrayna'daki müslümanlar Ramazan'ı buruk yaşıyor

Ukrayna’daki yaklaşık 1 milyon Müslüman, bu yıl Ramazanı savaş şartlarında yaşıyor. Ukrayna Müslüman Konseyi Başkanı Siran Arifov, imkanların el verdiği ölçüde iftarlarda ve cuma namazlarında buluştuklarını, ancak sokağa çıkma yasağı nedeniyle teravihleri evlerinde kıldıklarını anlattı. Arifov, cami ve İslam merkezlerine sığınanlar için de ellerinden gelen desteği yaptıklarını söyledi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Savaşa rağmen Ramazan: Ukraynadaki müslümanlar Ramazanı buruk yaşıyor
Ukrayna’da Müslümanlar, 11 ayın sultanı Ramazana savaş şartları altında girdi

Rusya’nın havadan ve karadan saldırılarının devam ettiği Ukrayna’da Müslümanlar, 11 ayın sultanı Ramazana savaş şartları altında girdi. Ülkede yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman’ın bu yıl Ramazan sevinci yarım kaldı. Merkezi Kiev’de bulunan Ukrayna Müslüman Konseyi’nin Başkanı Siran Arifov, ülkelerindeki Ramazanın nasıl geçtiğini Yeni Şafak’a anlattı.

İFTARLAR BERABER

  • Her şeye rağmen ülkedeki Müslümanların Ramazanı bir arada yaşamaya çalıştıklarını söyleyen Arifov, “Ülkedeki Müslümanların yüzde 90’ı savaşın çetin olduğu bölgelerde yaşadığı için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Burada kalanlar güvenli yerlerdeki cami ve İslam merkezlerinde toplu iftarlarda bir araya geliyor. Cuma namazlarında toplanıyoruz. Akşamları sokağa çıkma yasağı olduğu için teravih namazlarını evlerimizde kılıyoruz. Ukrayna Fetva ve Araştırma Konseyi, savaş nedeniyle ibadetleri kolaylaştırmak adına teravih namazlarını evde kılınabileceğini duyurmuştu” diye konuştu.

EVSİZ KALANLARA KAPILARI AÇTIK

Savaştan önce ülkede bir milyon Müslüman yaşadığını belirten Arifov, savaş yüzünden yerlerinden edilenler için çalıştıklarını söyledi ve ekledi: “On binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şu anda ülkede kaç kişi kaldı tam bir sayı vermek güç. Bu anlamda İslam merkezleri yerinden edilmiş kişilere kapılarını açtı. Merkez ve camilere sığınanlarla ilgileniyoruz. Evlerini terk eden kardeşlerimiz için ilaç, gıda ve giysi yardımları topluyoruz. Ramazanın bereketiyle elimizden geldiği kadar çok kişiye destek olmak için çabalıyoruz.”

Dinimizi özgürce yaşıyorduk

Ukrayna’da Müslümanların her zaman dinini özgürce yaşadığını ifade eden Siran Arifov, şöyle devam etti: “Hiçbir zaman bize yönelik bir ayrımcılık olmadı ve her zaman saygı gördük. İşgalcilere karşı da tüm Ukranyalılar gibi biz de topluluk olarak direnişimizi sürdürüyoruz. Suriye, Filistin, Yemen gibi bir çok İslam ülkesinde şartlar buradaki Müslümanların yaşadığından daha zor. Biz Müslümanlar burada azınlığız ve acı bir tecrübe yaşıyoruz. İslam ülke ve kurumlarına bu zor gün ve koşullarda yerinden edilmiş Ukraynalı Müslümanlara destek olmalarını istiyoruz. Bu mübarek ayda Allah’tan yardım, Müslümanlara ve memlekete yakın bir kurtuluş diliyoruz.”

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