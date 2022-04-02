Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar

Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden beş hafta sonra, dört milyonu yurt dışına kaçan insanlar da dahil olmak üzere on milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

DÜNYA Müslümanlar diken üstünde: Kırım’da tarih tekerrür mü edecek

Savaştan önce Ukrayna, 20.000'den fazla Türk vatandaşına ve özellikle Kırım Tatarları olmak üzere bir dizi Türk'e ev sahipliği yapıyordu.

GÜNDEM Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi

Kırım Tatarı ve Ukrayna Müslüman Birliği başkanı Niyara Mamutova "Her şeyi yeniden ayarlamamız gerekiyor" diyerek sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Birçok Müslüman yurtdışına gitti ve hala Ukrayna'da bulunanların desteğe ihtiyacı var."

OYNAT 00:41 Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi Ukrayna'dan tahliye edildikten sonra önce Edirne'ye ardından da Bursa'a getirilen Kırım Türkleri, akşam saatlerinde Eskişehir'e geldi. Kadın ve çocuklardan oluşan 32 kişilik kafile, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Tepebaşı ilçesindeki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.



Görevliler tarafından kalacakları binalara getirilen grup, ilk önce sağlık kontrolünden geçirildi. BiP'te paylaş

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Savaş nedeniyle yerinden edilmiş birçok kişi evlerinden, topluluk destek ağlarından ve arkadaşlarından uzakta fakat bu dönemi birlik ve beraberlik içinde geçirmeye kararlılar.