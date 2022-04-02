Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı şiddetle devam ederken, ülkede yaşayan Müslümanlar bu yıl zorlu bir Ramazan ile karşı karşıyalar ancak birçoğu ihtiyaç sahiplerini desteklemek için para toplamayı planlıyor.
Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden beş hafta sonra, dört milyonu yurt dışına kaçan insanlar da dahil olmak üzere on milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Savaştan önce Ukrayna, 20.000'den fazla Türk vatandaşına ve özellikle Kırım Tatarları olmak üzere bir dizi Türk'e ev sahipliği yapıyordu.
Kırım Tatarı ve Ukrayna Müslüman Birliği başkanı Niyara Mamutova "Her şeyi yeniden ayarlamamız gerekiyor" diyerek sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Birçok Müslüman yurtdışına gitti ve hala Ukrayna'da bulunanların desteğe ihtiyacı var."