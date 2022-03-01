Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi

Kırım Tatar Türklerini Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve yetkililer karşıladı.

İşlemlerinin ardından bekleme salonuna geçen Kırım Türklerine Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Türk Kızılay Edirne Şubesince sıcak tarhana çorbası, çay ve yiyecek ikramında bulunuldu.

"Eşlerimiz cephede"

Suzan Mambiyetava, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev'de patlamaların başlamasının ardından kentten ayrıldıklarını söyledi.

Eşi ve üç çocuğuyla Liviv'e giderken bombaların atıldığına şahit olduklarını anlatan Mambiyetava, Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgelere getirildiklerini ifade etti.

Eşinin Ukrayna'da kaldığını belirten Mambiyetava, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve kadınlar çıkarıldı. Bizi sınıra kadar getirdiler. Oradan Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluk ve Diyanet Vakfı bizi karşıladı. Sıcak çorba ikramında bulundu, ısınmamızı sağladı. Ardından buraya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Eşlerimiz orada kaldı. Yol boyunca eşlerimizle konuştuk. Birçoğumuzun eşi cephedeler. Eşlerimiz, kadın ve çocukları bombardıman yapılan yerlerden çıkarmaya çalışıyorlar."

REKLAM

"Hastanede çocukları öldürdüler"

Hanife Kurtseyit ise Türkiye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Eşlerinin Ukrayna'da Ruslara karşı savaştığını belirten Kurtseyit, "Savaşın başladığı beşinci gün bombalardan hiç uyumadık. Aslında kalmak istedik ancak çocuklarımız için çıktık ve 4 günde Türkiye'ye geldik. Ukrayna halkı çok sakin ve barışçıl bir halk, ülkelerini savunuyor. Rusların nasıl bir savaş açtığını dünya görüyor. Kiev'de bir hastanede çocukları öldürdüler." diye konuştu.

Kurtseyit, Türkiye'nin her zaman Kırım Türklerinin yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye teşekkür eden Kurtseyit, "Türkiye Cumhuriyeti hep bizim yanımızda. Hem sürgünden kaçış zamanında hem işgal zamanında Türkiye hep bize destek oldu. Her zaman bize en yakın onlar oldu." dedi.

REKLAM

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da Ukrayna'da çıkarılan ilk Kırım Türkü kafilesinin yurda giriş yaptığını söyledi.

Gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uysal, "Onlara hoş geldin diyoruz. Onlar bizim soydaşlarımız. Çok uzun bir yolculukla geldiler. Hepsinin özel odaları hazırlandı. İlk etapta 45 kadın ve çocuğumuz geldi." dedi.

FOTOĞRAF 9 Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.<br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br> İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor. Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti. Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi. İşte o billboardlardan bir kaçı: \"İşgalciler cehennemde yanın\" \"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?\" \"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun\" “Hala hayattayken topraklarımızdan defolun” Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder