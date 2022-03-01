Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi

Kırım Tatar Türklerini Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve yetkililer karşıladı.
İşlemlerinin ardından bekleme salonuna geçen Kırım Türklerine Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Türk Kızılay Edirne Şubesince sıcak tarhana çorbası, çay ve yiyecek ikramında bulunuldu.
"Eşlerimiz cephede"
Suzan Mambiyetava, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev'de patlamaların başlamasının ardından kentten ayrıldıklarını söyledi.
Eşi ve üç çocuğuyla Liviv'e giderken bombaların atıldığına şahit olduklarını anlatan Mambiyetava, Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgelere getirildiklerini ifade etti.
Eşinin Ukrayna'da kaldığını belirten Mambiyetava, şunları kaydetti:
"Çocuklar ve kadınlar çıkarıldı. Bizi sınıra kadar getirdiler. Oradan Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluk ve Diyanet Vakfı bizi karşıladı. Sıcak çorba ikramında bulundu, ısınmamızı sağladı. Ardından buraya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Eşlerimiz orada kaldı. Yol boyunca eşlerimizle konuştuk. Birçoğumuzun eşi cephedeler. Eşlerimiz, kadın ve çocukları bombardıman yapılan yerlerden çıkarmaya çalışıyorlar."
"Hastanede çocukları öldürdüler"
Hanife Kurtseyit ise Türkiye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Eşlerinin Ukrayna'da Ruslara karşı savaştığını belirten Kurtseyit, "Savaşın başladığı beşinci gün bombalardan hiç uyumadık. Aslında kalmak istedik ancak çocuklarımız için çıktık ve 4 günde Türkiye'ye geldik. Ukrayna halkı çok sakin ve barışçıl bir halk, ülkelerini savunuyor. Rusların nasıl bir savaş açtığını dünya görüyor. Kiev'de bir hastanede çocukları öldürdüler." diye konuştu.
Kurtseyit, Türkiye'nin her zaman Kırım Türklerinin yanında olduğunu vurguladı.
Türkiye'ye teşekkür eden Kurtseyit, "Türkiye Cumhuriyeti hep bizim yanımızda. Hem sürgünden kaçış zamanında hem işgal zamanında Türkiye hep bize destek oldu. Her zaman bize en yakın onlar oldu." dedi.
Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da Ukrayna'da çıkarılan ilk Kırım Türkü kafilesinin yurda giriş yaptığını söyledi.
Gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uysal, "Onlara hoş geldin diyoruz. Onlar bizim soydaşlarımız. Çok uzun bir yolculukla geldiler. Hepsinin özel odaları hazırlandı. İlk etapta 45 kadın ve çocuğumuz geldi." dedi.
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Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.<br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br>
İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor.
Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti.
Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi.
İşte o billboardlardan bir kaçı:
\"İşgalciler cehennemde yanın\"
\"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?\"
\"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun\"
“Hala hayattayken topraklarımızdan defolun”
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nce Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen basın açıklamasına, başkentte yaşayan Ukraynalılar katıldı. Türkiye ve Ukrayna bayraklarının yanında çeşitli dövizler taşıyan 200 kişilik grup, 'Savaşa hayır', 'Katil Putin Ukrayna’dan defol', 'Ankara, Kiev omuz omuza', 'Yaşa Türkiye yaşa Ukrayna' sloganları attı.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Basın açıklaması öncesi Ukrayna’da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ise Türkiye’den Ukrayna’ya ilk insani yardımın bugün ulaştığını belirterek, \"Bu artık Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Ukrayna devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Böylece yok etme operasyonu başladı. Ukrayna'da yaşayan tüm halklar Rus halkı da olmak üzere bu savaştan zarar görüyorlar. Bu Ukrayna’ya yapılan bir savaş değildir, bu 3'üncü dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan’ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Ukrayna’ya ilk insani yardım ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız. Savaştan zarar gören herkese yardım etmek isteyenler oraya bağış yapabilecekler. Ukrayna’ya yardım edin ve saldırgan devleti görmezden gelin\" diye konuştu.
Büyükelçi Bodnar, gece boyunca saldırıların devam ettiğini belirterek, \"Bugün Ukrayna’da gece boyunca savunma devam etti. Düşman büyük şehirleri ele geçirme girişimlerinde bulundu. Tüm bu saldırılara dayandık ve silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor. Gece boyunca Ukrayna’daki bazı havaalanlarına paraşütçüler inmek istedi ve özellikle deniz üzerinden de iniş girişiminde bulundular. Düşmana ait 2 savaş kargo uçağı düşürüldü. Bu düşürülen uçaklarda yaklaşık can kaybı 300 oldu. Ayrıca denizden saldırmaya çalışan bot imha edildi. Rusya’nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Görünen o ki kendi aralarında yeterince Rus asker personel bulunmamakta. Çünkü Ukrayna’ya başlatmış oldukları savaş kapsamında kendi polislerini de göndermek zorunda kaldılar. Ukrayna Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve diğer bakanlarımız yerlerindeler, çalışıyorlar. Ülkemizi ve savunmamızı yönetmeye devam ediyorlar\" dedi.
Ukrayna Derneği Ankara Başkanı Yuliia Biletska ise Ukrayna’nın saldırı altında olduğunu kaydedip, \"Bağımsız bir ülkeyi yok sayan, onun halkına değer vermeyen açgözlü Putin, Türkiye dahil bütün bölge ülkeleri ve hatta tüm dünya için bir tehdittir. Bu, askeri müdahale ya da özel operasyon değildir. Bu açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Egemen, bağımsız ve demokratik bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bir işgaldir. Bu süreç ve öncesinde, Ukrayna’ya verdikleri destekten dolayı dost Türk halkına ve Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar
Ankara Ulus'ta toplanan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri harekatını protesto etti. Kalabalık, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto ederken, bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Türkiye'den yardım alıyoruz. Bugün Ukrayna'ya ilk insani yardım ulaştı. Büyükelçilik adına bir hesap oluşturacağız. Savaştan zarar gören herkese yardım etmek isteyenler oraya bağış yapabilecekler" dedi.