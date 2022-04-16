Selimiye’nin güzelliği ortaya çıktı

Meydan projesiyle Selimiye’nin silüeti ‘tam anlamıyla’ ortaya çıktı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi’nin birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti. Meydan çalışmasında son rötuşların yapıldığını anlatan Soytürk, “Selimiye’de harika bir meydana kavuşmuş olacağız.” dedi. Meydanda çim alanları, yürüyüş ve yeşil alanlar oluşturuldu. Caminin Ramazan Bayramı’nda açılması planlanıyor.