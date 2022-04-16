Ramazan Selimiyenin güzelliği ortaya çıktı
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Selimiye’nin güzelliği ortaya çıktı

Meydan projesiyle Selimiye’nin silüeti ‘tam anlamıyla’ ortaya çıktı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi’nin birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selimiye’nin güzelliği ortaya çıktı
Selimiye Camii

Meydan projesiyle Selimiye’nin silüeti ‘tam anlamıyla’ ortaya çıktı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi’nin birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti. Meydan çalışmasında son rötuşların yapıldığını anlatan Soytürk, “Selimiye’de harika bir meydana kavuşmuş olacağız.” dedi. Meydanda çim alanları, yürüyüş ve yeşil alanlar oluşturuldu. Caminin Ramazan Bayramı’nda açılması planlanıyor.

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