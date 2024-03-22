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Ramazan

Son sığınakları İbrahim Tekkesi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan İbrahim Tekkesi, İsrail'in Gazze'ye aylardır devam eden saldırılarının gölgesinde işsizlik ve ekonomik kriz yaşayan Filistinli ihtiyaç sahiplerine bu Ramazan da yardım ediyor.

10:21 - 22/03/2024 الجمعة
Yeni Şafak
İbrahim Tekkesi.
İbrahim Tekkesi.

Filistin için zorluklarla başlayan Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ise kendilerine sağlanan iftar desteğiyle bir nebze de olsa rahatlıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her gün yüzlerce Filistinli ihtiyaç sahibi, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan İbrahim Camisi'nin yakınındaki İbrahim Tekkesinin önünde iftar yemeğini almak için sıraya giriyor.



HAYAT DURDU


İbrahim Tekkesinden yardım alan ve adını açıklamak istemeyen Filistinli, 8 kişilik ailesi için her gün buradan iftar yemeği aldığını söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ekonominin durma noktasına geldiği birkaç aydan beri işsiz kaldığını ve ailesini geçindiremediğini aktaran Filistinli, şunları kaydetti: "Durumumuz çok zor, iş yok. İsrail, Gazze Şeridi'ne savaş açtığından beri hayat durdu. Günlük iftar yemeği dağıtan İbrahim Tekkesi de son sığınağım oldu."

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