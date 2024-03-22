Son sığınakları İbrahim Tekkesi

Filistin için zorluklarla başlayan Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ise kendilerine sağlanan iftar desteğiyle bir nebze de olsa rahatlıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her gün yüzlerce Filistinli ihtiyaç sahibi, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan İbrahim Camisi'nin yakınındaki İbrahim Tekkesinin önünde iftar yemeğini almak için sıraya giriyor.

İbrahim Tekkesinden yardım alan ve adını açıklamak istemeyen Filistinli, 8 kişilik ailesi için her gün buradan iftar yemeği aldığını söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ekonominin durma noktasına geldiği birkaç aydan beri işsiz kaldığını ve ailesini geçindiremediğini aktaran Filistinli, şunları kaydetti: "Durumumuz çok zor, iş yok. İsrail, Gazze Şeridi'ne savaş açtığından beri hayat durdu. Günlük iftar yemeği dağıtan İbrahim Tekkesi de son sığınağım oldu."