Su kuyularıyla elektriğe kavuştular

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkesi Benin’de açtığı su kuyularında kullandığı jeneratörlerle bölge halkına elektrik imkanı da sağladı. TDV ekipleri, Benin’in kuzeyinde yer alan kırsal bölgelerde ramazan organizasyonu kapsamında 15 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. Ekipler, bölgenin durumuna göre bazı su kuyularında güneş enerjisi kullanırken, elektriğin olmadığı köylerde de jeneratörleri devreye aldı. Daha önce yerleşim yerlerinde elektriği bulunmayan vatandaşlar, bu sayede elektriğe de kavuşmuş oldu.
Bölge sakinlerinden Ahmadou Djaalo “Ahirete kadar Türkiye’yi unutmayacağız.” dedi.