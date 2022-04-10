Su kuyularıyla elektriğe kavuştular

Hayat

Çocuklarımız mutsuz ve doyumsuz olarak yetişiyor

Uzman klinik psikolog Fazilet Seyitoğlu’nun kaleme aldığı “Karnı Tok, Ruhu Aç Çocuklar” isimli kitabı maddeyle karınları doyurulmuş çocukların ruhlarının ne şekilde iyileştirilebileceğinin etkili ve güçlü yollarını ortaya koyuyor. Günümüzde bir şeylerin ters gittiğini belirten Seyitoğlu, “Çocuklar karnı tok, maddesel olarak doymuş, ruhsal olarak açlar. Özellikle son yıllarda yapılan güncel araştırmalar ve gözlemler gösteriyor ki çocuklarımız mutsuz, doyumsuz ve narsist olarak yetişiyor” diyor.